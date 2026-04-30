«Спас мою жизнь»: Волочкова призналась, как Басков помог ей с операцией

30 апреля 2026, 11:08

Волочкова призналась, что Басков помог ей оплатить операцию в Германии

Анастасия Волочкова призналась, что Николай Басков помог ей оплатить операцию по замене тазобедренного сустава. Об этом пишет телеграм-канал «Звездач».





По словам балерины, она потратила около трех миллионов рублей, и большую часть этих затрат смогла покрыть благодаря певцу. Артистка отметила, что он не знал о ее планах на операцию, и в день ее юбилея «преподнес финансовый подарок».

«Он (Басков – прим. ред.) не знал, что я буду делать операцию, но помог мне финансово. <…> Отчасти спас мою жизнь. Вот это друг! Закрыл половину операции», — поделилась она на презентации своего трека «Кто эти люди?».