Развод с режиссером, переезд в США и страшная болезнь мамы: куда пропала звезда «Бумера» Светлана Устинова и с кем она обрела счастье?
Российская и американская актриса Светлана Устинова получила широкую известность после исполнения роли Даши в «Бумер: фильм второй». Зрители также знают ее по проектам «Блокбастер», «Холодный фронт» и сериалу «Магомаев», где она проявила себя не только как актриса, но и как продюсер. Кроме того, Устинова работает как режиссер и сценарист. 1 мая ей исполняется 44 года. Где сегодня живет артистка и что известно о ее личной жизни — в материале «Радио 1».
Биография Светланы Устиновой: детство, семья и образованиеСветлана Устинова родилась 1 мая 1982 года в Северодвинске, расположенном на берегу Белого моря. Ее семья не имела отношения к киноиндустрии или театру. Отец Владимир с середины 1990-х годов занимался предпринимательской деятельностью, а мать Татьяна всю жизнь работала на заводе.
Светлана училась в гуманитарной гимназии с углубленным изучением иностранных языков. Она активно занималась спортом — посещала секции плавания и легкой атлетики, участвовала в играх КВН, а также занималась в театральном кружке.
Несмотря на выраженный интерес к творчеству, после школы Устинова поступила в Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. Однако уже в первые годы обучения она поняла, что сделала неправильный выбор. Позже она перевелась в Финансовую академию, но и там не завершила обучение.
Поворотный момент и начало карьерыВо время учебы Светлана подрабатывала моделью. Она снялась в клипе группы Bad Balance, затем — в клипе Децла. Судьбоносная встреча произошла в кафе, где к ее компании подсел режиссер Петр Буслов. В тот момент он искал актеров для фильма «Бумер. Фильм второй».
Он отметил внешнее сходство Светланы с Брэдом Питтом, а позже пригласил ее на кастинг. Устинова успешно прошла пробы и получила роль.
«Вдовиченков очень мне помогал: "здесь сделай вот это, а здесь посмотри так, давай, ты сможешь!" Четко помню момент, когда во мне щелкнул какой-то переключатель, и вдруг я начала жить той жизнью, которой живет моя героиня», — вспоминала актриса.После этого она оставила Финансовую академию и поступила во ВГИК на курс Владимира Грамматикова в качестве вольнослушателя с испытательным сроком.
На старте обучения некоторые преподаватели скептически относились к ее перспективам: один из педагогов заявил студентам, что Устинову можно даже не запоминать, так как она быстро их покинет, а преподаватель танцев охарактеризовал ее как «пустое место».
Учеба во ВГИКе и первые успехиТем не менее Светлана смогла закрепиться в институте. В конце первого семестра она подготовила сцену из пьесы Алексея Арбузова «Мой бедный Марат» вместе с однокурсником. Этот номер признали лучшим на курсе, после чего испытательный срок завершился, и она стала полноценной студенткой.
Гонорар за участие в «Бумер. Фильм второй» актриса потратила на покупку автомобиля. Чтобы заработать, она снималась в проектах «СМЕРШ», «Журов» и фильме «На краю стою». Однако на старших курсах она сосредоточилась на учебе и отказалась от ряда предложений, из-за чего ее перестали активно приглашать на кастинги. После получения диплома ей пришлось заново выстраивать карьеру.
«Мне помог сериал "Разведчицы", в котором я сыграла одну из любимых своих ролей, мне очень близка военная тематика. А потом была "Одесса-мама", где мы работали с Дмитрием Дюжевым», — рассказывала актриса.
Продюсерская деятельность и новые проектыВ 2015 году Светлана Устинова выступила в качестве сопродюсера и соавтора сценария триллера «Холодный фронт», режиссером которого стал Роман Волобуев. Позднее она снялась в фильме «Хардкор» Ильи Найшуллера и комедии «Блокбастер».
В дальнейшем ее фильмография пополнилась проектами «Купи меня», «Пушкин», «Магомаев», а также главными ролями в хорроре «Яга. Кошмар темного леса» и спортивном сериале «Домашнее поле».
Параллельно актриса работала в театре. Она участвовала в постановках Центра драматургии и режиссуры, а в 2017 году вошла в труппу МХТ имени Чехова. На этой сцене она исполнила роль Маши в «Чайке» и главную роль в спектакле «Мальва».
В 2022 году сотрудничество с театром завершилось. По мнению некоторых, это совпало с тем, что актриса начала строить жизнь за пределами России. Она посещала международные кинофестивали, включая мероприятия в Каннах, а также церемонию вручения премии «Оскар».
Семейные обстоятельства: болезнь мамыВ 2022 году в интервью Ксении Соловьевой актриса рассказала о состоянии матери, которой несколькими годами ранее диагностировали болезнь Альцгеймера.
«До болезни мы мало общались, но мне казалось, что это мама мне что-то должна. Сейчас понимаю, что она всеми способами старалась и тянулась к общению, а я от нее убегала к работе и личной жизни. Когда у мамы началась деменция, я поняла, что мне нужно было поработать прежде всего над собой», — говорила Устинова.Актриса делилась, что её маме на тот момент было шестьдесят пять лет. Она оказалась полностью заперта в себе и перестала узнавать окружающих. Светлана рассказывала, что они с отцом рассматривали вариант с пансионатом, но в итоге решили оставить маму дома. Она добавила, что они нашли квалифицированную сиделку и постарались сделать жизнь настолько комфортной, насколько это позволяет ситуация.
Артистка также отмечала, что мать, несмотря на болезнь, постоянно поет и помнит тексты песен, хотя раньше отличалась застенчивостью.
Личная жизнь Светланы УстиновойСветлана Устинова признавалась, что в школьные годы и в период обучения во ВГИКе у нее не было времени на романтические отношения. Первые серьезные отношения начались у нее в возрасте 27 лет.
Ее первым супругом стал режиссер Марк Горобец, с которым она познакомилась на съемках фильма «Веское основание для убийства». Их карьеры развивались параллельно, однако брак продлился недолго. Причины расставания супруги не раскрывали, хотя поклонники предполагали, что в основе лежали конфликты на почве ревности.
В 2013 году актрису стали замечать на светских мероприятиях с продюсером Ильей Стюартом. Вскоре стало ясно, что между ними романтические отношения.
«Когда мы познакомились, мы проговорили часа два. Это произошло на премьере фильма — считаю, очень символичное место для нашего знакомства. Ждали тогда иностранную звезду, разговорились, мне Илья понравился, я подумала: какой умный! Но в следующий раз мы увиделись только через год. Правда, после этого уже не расставались. И каждый день нашей совместной жизни нам всегда есть о чем поговорить», — рассказывала Устинова.В 2015 году пара объявила о помолвке, а в 2017 году они сыграли свадьбу в одном из павильонов «Мосфильма». Актриса подчеркивала важность доверия в отношениях. Устинова делилась, что может уезжать на съемки на долгое время, так как её муж с пониманием и поддержкой относится к значимости её работы. Светлана вспоминала, как сама поддерживала супруга во время его съемок в Америке.
«Это был важный момент для наших отношений: умение доверять друг другу, умение себя останавливать: хочется надавить, поревновать, выплеснуть эмоцию, дать человеку почувствовать себя виноватым, что он далеко. Но этого нельзя делать, ведь это только разрушает отношения», — отмечала она.
Светлана Устинова сегодняВ конце 2024 года Светлана Устинова впервые стала матерью — у нее родилась дочь.
По публикациям в социальных сетях и информации о зарубежных гастролях поклонники сделали вывод, что актриса вместе с супругом переехала за границу, хотя официально это не подтверждалось. Сегодня Устинова проживает с семьей в Лос-Анджелесе, США.
Также актриса регулярно выступает в Европе. В марте 2026 года она принимала участие в показе спектакля «Шанель против Рубинштейн» в Амстердаме, а ранее гастролировала по Европе с моноспектаклем «Анна и Лев».