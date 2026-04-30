30 апреля 2026, 11:43

Светлана Устинова (фото: Instagram* / svetaustinova)

Российская и американская актриса Светлана Устинова получила широкую известность после исполнения роли Даши в «Бумер: фильм второй». Зрители также знают ее по проектам «Блокбастер», «Холодный фронт» и сериалу «Магомаев», где она проявила себя не только как актриса, но и как продюсер. Кроме того, Устинова работает как режиссер и сценарист. 1 мая ей исполняется 44 года. Где сегодня живет артистка и что известно о ее личной жизни — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Светланы Устиновой: детство, семья и образование Поворотный момент и начало карьеры Учеба во ВГИКе и первые успехи Продюсерская деятельность и новые проекты Семейные обстоятельства: болезнь мамы Личная жизнь Светланы Устиновой Светлана Устинова сегодня

Биография Светланы Устиновой: детство, семья и образование

Светлана Устинова (фото: Instagram* / svetaustinova)

Поворотный момент и начало карьеры

«Вдовиченков очень мне помогал: "здесь сделай вот это, а здесь посмотри так, давай, ты сможешь!" Четко помню момент, когда во мне щелкнул какой-то переключатель, и вдруг я начала жить той жизнью, которой живет моя героиня», — вспоминала актриса.

Учеба во ВГИКе и первые успехи

«Мне помог сериал "Разведчицы", в котором я сыграла одну из любимых своих ролей, мне очень близка военная тематика. А потом была "Одесса-мама", где мы работали с Дмитрием Дюжевым», — рассказывала актриса.

Продюсерская деятельность и новые проекты

Семейные обстоятельства: болезнь мамы

«До болезни мы мало общались, но мне казалось, что это мама мне что-то должна. Сейчас понимаю, что она всеми способами старалась и тянулась к общению, а я от нее убегала к работе и личной жизни. Когда у мамы началась деменция, я поняла, что мне нужно было поработать прежде всего над собой», — говорила Устинова.

Личная жизнь Светланы Устиновой

«Когда мы познакомились, мы проговорили часа два. Это произошло на премьере фильма — считаю, очень символичное место для нашего знакомства. Ждали тогда иностранную звезду, разговорились, мне Илья понравился, я подумала: какой умный! Но в следующий раз мы увиделись только через год. Правда, после этого уже не расставались. И каждый день нашей совместной жизни нам всегда есть о чем поговорить», — рассказывала Устинова.

«Это был важный момент для наших отношений: умение доверять друг другу, умение себя останавливать: хочется надавить, поревновать, выплеснуть эмоцию, дать человеку почувствовать себя виноватым, что он далеко. Но этого нельзя делать, ведь это только разрушает отношения», — отмечала она.

Светлана Устинова сегодня