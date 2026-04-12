Четыре развода, роман с 15-летней Акиньшиной и жизнь в тишине с котами: где сейчас «главный хулиган» страны Сергей Шнуров?
Рок-музыканту, поэту и бессменному лидеру группировки «Ленинград», известному миллионам как «Шнур», 13 апреля исполняется 53 года. Этот эпатажный артист, превративший мат и хулиганство в художественный прием, прошел путь от работы грузчиком и сторожем детского сада до статуса одного из самых дорогих и скандальных музыкантов страны. «Радио 1» расскажет о биографии артиста, его творческом пути и личной жизни.
Биография Сергея Шнурова: детство и юностьСергей Владимирович Шнуров родился весной 1973 года в Ленинграде в семье советских инженеров. В школе учился без особого энтузиазма, однако интерес к музыке проявлял.
Сначала он пытался получить высшее образование в Ленинградском инженерно-строительном институте, позже — на философском факультете Религиозно-философского института. Диплома так и не получил, но зато обзавёлся богатым опытом, так как перепробовал себя в десятках профессий: таскал мешки грузчиком, сторожил детский сад, работал стекольщиком, столяром и даже кузнецом. А потом оказался в медиа: помощником режиссёра и директором по продвижению на питерской радиостанции «Модерн».
Начало музыкальной карьеры: рождение группы «Ленинград»К музыке Шнуров подошел серьёзно в 18 лет. Его первые проекты — хардкор-группа «Алкорепица» и техно-эксперимент «Ухо Ван Гога».
Настоящий успех пришел в 1997 году, когда родилась группировка «Ленинград» — музыкальное явление, которое перевернуло российскую сцену. Скандальные тексты, панк-ска-романтический стиль, бесконечное число табуированных тем — все это сделало «Ленинград» одной из самых противоречивых российских групп. Шнуров считал, что чистота стиля — это признак ограниченности.
Сергей Шнуров (фото: кадр из шоу «Голос»)
Первый альбом «Пуля» вышел в 1999 году. После него песни «Ленинграда» с их откровенной лексикой быстро стали культовыми.
Скандалы группы «Ленинград»Однако из-за матов группу не пускали на радио и ТВ. В 2002 году концерты коллектива запретили в Москве, включая «Лужники». Спустя годы группа взяла реванш — аншлаги, овации и возвращение в эфир с хитом «В Питере — пить».
Концерты «Ленинграда» всегда были хулиганскими. Так, например, в 2003 году на премии «МУЗ-ТВ» Шнур отказался петь под фонограмму и запустил статуэтку в зал со словами: «Свободу не купишь и не продашь!»
Сергей Шнуров в кино и на ТВСергей Шнуров не ограничился музыкой. Его песни стали саундтреками к культовым фильмам: «Бумер», «Физрук», «День выборов». В качестве актера он появился в фильмах «Generation П», «Я худею», «Хардкор» и даже в голливудском проекте «Никто».
На ТВ Шнуров тоже отметился. Был наставником шоу «Голос» и «Новая Фабрика звезд». Его наставничество было неординарным: он больше вдохновлял, чем наставлял, следуя принципу «не навреди».
Однако в конце 2024-го Шнуров отказался от участия в новом сезоне «Голоса», сославшись на занятость.
Личная жизнь Сергея Шнурова: 4 развода и детиЛичная жизнь Сергея Шнурова всегда была столь же бурной и непредсказуемой, как и его творчество. Первой женой музыканта стала Мария Исмагилова, с которой они познакомились ещё в студенческие годы. В 1993 году у них родилась дочь Серафима. Однако после появления «Ленинграда» в жизни Сергея, он принял решение уйти из семьи.
Следующей избранницей стала Светлана Костицына. В 2000 году у них появился сын Аполлон. Их брак продлился несколько лет, а после расставания Светлана продолжала работать менеджером «Ленинграда».
Самым обсуждаемым стал его роман с юной актрисой Оксаной Акиньшиной. Они начали встречаться, когда ей было всего 15. Их союз сопровождался скандалами и бурными ссорами, а спустя 5 лет отношений Шнуров принял решение расстаться.
Сергей Шнуров и Оксана Акиньшина (фото: РИА Новости / Галина Кмит)В 2010 году он женился на Елене Мозговой, известной как Матильда. Их считали самой крепкой парой шоу-бизнеса, он называл её своим главным подарком. Но и этот брак закончился — на фоне проблем с алкоголем и изменами.
После развода Шнуров женился вновь — на Ольге Абрамовой, выпускнице МГУ, дочери уральского миллиардера, которая была моложе его на 18 лет. Она родила ему двоих детей, но в 2024 году подала на развод.
Бизнес и доходы: сколько зарабатывает ШнуровШнуров пробовал себя в бизнесе — от баров до брендов одежды и балетной школы. Но почти все начинания прогорели: ресторан «Кококо» после суда отошёл Матильде, другие проекты закрылись.
Он также является соучредителем «Карбон Продакшн» и издательства «Шнурок».
По данным его команды, гонорар за концерт — от 80 тысяч евро за 45 минут, что делает его одним из самых высокооплачиваемых артистов в России. В 2020 лидер «Ленинграда» возглавил рейтинг самых зарабатывающих звезд российского шоу-бизнеса от журнала Forbes — его годовой доход составил $8,8 млн.
Куда пропадал артист?Долгое время о Шнурове ходили слухи, что он ушел в тень, превратившись в отшельника. И это было близко к правде. В свежих интервью 2026 года музыкант признается, что сознательно избегал публичности и наслаждался спокойствием в компании семи котов.
«Без сцены у меня прекрасная жизнь: ничего не чешется, не ломает», — честно признался артист в разговоре с НАШИм Радио.Однако о покое пришлось забыть. Шнур анонсировал масштабный тур «Ленинграда» на 2026 год, который охватит всю страну от Владивостока до Мурманска, включая концерт в Ростове-на-Дону. Он по-прежнему самоуверен и харизматичен.
«Мне кажется, что чего-то будет не хватать на российской сцене, если на ней не будет меня», — заявляет Шнуров, обещая зрителям настоящий «живой» звук.