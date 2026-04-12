«Вопрос исчерпан»: DJ Smash назвал себя потомком инопланетян
Музыкант Андрей Ширман, который выступает под псевдонимом DJ Smash, допустил возможность того, что он происходит от инопланетян.
В беседе с Пятым каналом Ширман сослался на некое исследование. Согласно ему, человек с четвёртой группой крови и отрицательным резус-фактором якобы имеет родство с инопланетянами.
«У меня как раз такая группа крови, поэтому больше на этом вопрос исчерпан», — заявил артист.Среди деятелей шоу-бизнеса певица Катя Лель наиболее известна своими заявлениями о связи с внеземными существами. Ранее она заявляла о пришельце, который якобы похитил её зубы. При этом Александр Ревва поверил во встречу Лель с инопланетянами и усомнился в высадке американцев на Луну.