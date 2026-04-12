«Сиганула в ущелье»: Олег Газманов пережил стресс из-за отдыха супруги
Олег Газманов рассказал, как испугался за жену после экстремального прыжка
Певец Олег Газманов рассказал в программе «Ты не поверишь!» на НТВ о сильном переживании за свою супругу Марину после её экстремального отдыха в Сочи.
По словам артиста, во время поездки жена вместе с младшим сыном Филиппом решила попробовать экстрим и прыгнула с отвесной скалы в ледяную воду.
«Она сиганула в какое-то ущелье с водой, их понесло куда-то там. В общем, ужасно. Расстроила она меня», — поделился Газманов.Артист признался, что особенно сильно пережил этот эпизод, так как впервые позволил супруге отправиться в отпуск без него. После случившегося он заявил, что больше не готов отпускать её одну на подобные активности.
При этом Газманов отметил, что их отношения остаются тёплыми и романтичными: пара вместе почти 30 лет, и певец по-прежнему говорит о жене с восхищением, вспоминая, что влюбился в неё «с первого взгляда».