«Что делать с женщиной?»: звезда «Кривого зеркала» Морозов признался в импотенции. Что на самом деле убило мужское здоровье комика?
Александр Морозов, долгое время употреблял алкоголь и запрещенные вещества. Недавно артист откровенно признался, что такой разгульный образ жизни серьезно подкосил его здоровье. У него сильно упал уровень тестостерона. Для человека, который привык быть в центре внимания противоположного пола, это серьезный удар. Как знаменитость живет сейчас, помог ли ему отказ от вредных привычек и как складывается его личная жизнь сегодня, читайте в материалах «Радио 1».
Спустил на «дурь» целое состояниеАлександр Морозов, запомнившийся зрителям по харизматичным ролям в «Кривом зеркале», всегда умел находить позитив в самых разных вещах. Его вдохновляло всё: от религии и походов в театры до экспериментов с запрещенными веществами. И если любовь к церкви ему привила бабушка, то пагубное пристрастие к наркотикам появилось у него под влиянием друзей во дворе.
Первый опыт употребления запрещенных веществ у Александра Морозова был еще до школы. Это стало началом его пути, с которого он уже не смог свернуть, и впоследствии перепробовал практически всё, что было доступно. Удивительно, но родные и близкие долгие годы даже не догадывались о пагубном пристрастии будущей знаменитости.
«Мы такое чудили. Дичь! Почему ни менты, никто этого не видел? Я не знаю, почему. И родителей мы как-то обманывали. Мы постоянно сидели в этих подвалах, в теплушках с этими пакетами», – с удивлением рассказывал комедиант психиатру Василию Шурову.Увлечение наркотиками обошлось Александру слишком дорого — он не только угробил здоровье, но и потерял огромные деньги. Сам артист позже признался: если сложить всё, что он потратил на наркотики, вышла бы сумма, которой хватило бы на несколько квартир в центре Москвы.
«Я сейчас понимаю прекрасно, что не одна квартира на Кутузовском проспекте была употреблена», – преподнес горькую правду с долей юмора комедиант.Но финансы оказались не самой страшной потерей. Куда серьезнее стали последствия сказавшиеся на его здоровье. Наркотики настолько сильно разъели желудок Александра, что даже после отказа от них ему пришлось делать операцию.Ко всему прочему, артист долгие годы мучился из-за лишнего веса. Решить проблему удалось с помощью препаратов для похудения: Морозов довольно быстро похудел на 80 килограммов. К ожалению, все эти эксперименты — наркотики, и резкое похудение — не прошли бесследно.
Один штамп в паспорте на фоне множества романовЮморист всегда славился бурной личной жизнью и громкими романами без обязательств. Несмотря на рост 164 сантиметра и далекую от идеала фигуру, Александр Морозов всегда пользовался успехом у женщин — его харизма и талант творили чудеса.
С будущей женой он встретился ещё студентом, причём о серьезных отношениях даже не помышлял. Просто поспорил с приятелем, что сможет очаровать Нонну — ту самую неприступную приму самарской сцены.
На тот момент актриса уже состояла в браке, но обаяние настойчивого и жизнерадостного комика не оставило ей шансов. Медлить с развитием отношений молодые люди не стали и вскоре направились в загс.
Даже в день свадьбы Александр остался верен себе: отнесся к церемонии с юмором, надев клоунский нос в дополнение к образу жениха. Казалось бы, брак, заключенный спонтанно, ради спора и шутки, был обречен на скорый распад. Но вопреки всему, пара прожила вместе шесть лет. Правда, ни счастья, ни детей этот союз артисту не принёс.
«Часто бывает так, что первый брак очень спонтанный и счастья не приносит. Так было и у нас», – откровенничал юморист.Нонна так и осталась единственной женщиной, с которой Морозов решился связать себя узами брака. Новые отношения у комика случались, но кольцо на палец он больше не надевал — выбросил после первого развода. При этом одиноким Александр себя никогда не чувствовал.
После развода Морозов сразу начал отношения с секретарем-референтом Юлией. Однако построить что-то серьезное с ней не получилось. Артист к тому времени уже утвердился в своем амплуа сердцееда и даже заявлял, что должен заводить интрижку в каждом городе.
Но все изменилось после визита в московский Театр романтических аллегорий. Там он увидел выступление Лолиты. Танцовщица настолько очаровала Морозова своим шармом, что его не смутили ни ее подработка в стриптиз-клубе, ни роман с криминальным авторитетом.
В очередной раз юморист доказал своё обаяние. История повторилась: Морозов снова увел женщину, которая на тот момент была несвободна, хотя жениться на ней он не собирался. Пять лет они были вместе, но до ЗАГСа так и не дошли. А когда расстались, танцовщица в сердцах порвала все фотографии с комиком — настолько сильным оказалось её разочарование.
Похождения комика на этом не прекратились — он продолжал попадать в самые смешные и нелепые ситуации, как будто коллекционировал сюжеты для своих будущих монологов. В одном из провинциальных городков Морозов увлекся сразу тремя женщинами: начал ухаживать за сестрой, затем за матерью, но в итоге выбрал их родственницу, свою тезку Александру.
Он увез ее в Москву, чтобы обвенчаться, однако планы нарушил отец шоумена. Вскоре пара распалась. А в 2024 году, во время поездки на Донбасс, юморист встретил военкора Елену Соколову. Морозов потерял голову, публично признался ей в чувствах, но она высмеяла его.Любимец публики и женских сердец Александр Морозов пока не нашел своего счастья. Но артист очень надеется, что однажды встретит ту самую, которая станет верной спутницей жизни и хранительницей домашнего очага.
«Вот если встречу единственную, тогда все и сложится!», – уверенно говорил артист.
Как беззаботность погубила личное счастьеОднако этим надеждам, возможно, уже не суждено сбыться. На комика обрушились последствия его легкомысленного образа жизни. Александр Морозов признался, что стал серьезнее относиться к связям с женщинами и отказался от случайных интрижек, особенно в состоянии опьянения.
«Просто, когда ты пьяный, тебе все красивым кажется. Сейчас я очень капризный стал, избирательный», – поведал юморист психиатру Василию Шурову.Истинная причина отказа от похождений оказалась гораздо серьёзнее моральных принципов. Артист откровенно признался: многолетнее употребление запрещённых веществ серьёзно повлияло на уровень тестостерона, который упал настолько, что, хоть он до сих пор и пользуется успехом у женщин, ответить взаимностью он не может. Морозов пробовал решить проблему, принимал таблетки, но всё безуспешно.
«Я же вроде как ходок. Мозг-то помнит. Ты понимаешь, что женщину можешь соблазнить, а что с ней дальше делать — непонятно. Ты пытаешься с этим что-то делать, таблетки там, но ничего не получается», – сожалел Александр Морозов.Сегодня Александр Морозов выглядит совершенно иначе. Артист сбросил 80 кг, перенёс несколько операций и стал гораздо интереснее и привлекательнее. Юморист по-прежнему пользуется огромной популярностью среди женщин.