«Больше не враги»: Рудковская прокомментировала примирение Плющенко и Ягудина

14 марта 2026, 22:55

Рудковская заявила, что Плющенко и Ягудин больше не враги

Продюсер Яна Рудковская высказалась о примирении фигуристов Евгения Плющенко и Алексея Ягудина, которое произошло на юбилейном шоу их тренера Алексея Мишина в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Super.





По словам Рудковской, спортсмены были морально готовы к этой встрече и давно подошли к моменту, когда могли оставить прошлые разногласия. Она считает, что их рукопожатие стало символом завершения многолетнего конфликта.





«Это точно означает, что они больше не враги. Это означает, что конфликт закончен», — поделилась продюсер своим мнением на Российской национальной музыкальной премии «Виктория».