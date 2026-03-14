«Больше не враги»: Рудковская прокомментировала примирение Плющенко и Ягудина

Рудковская заявила, что Плющенко и Ягудин больше не враги
Яна Рудковская

Продюсер Яна Рудковская высказалась о примирении фигуристов Евгения Плющенко и Алексея Ягудина, которое произошло на юбилейном шоу их тренера Алексея Мишина в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Super.



По словам Рудковской, спортсмены были морально готовы к этой встрече и давно подошли к моменту, когда могли оставить прошлые разногласия. Она считает, что их рукопожатие стало символом завершения многолетнего конфликта.

«Это точно означает, что они больше не враги. Это означает, что конфликт закончен», — поделилась продюсер своим мнением на Российской национальной музыкальной премии «Виктория».
Рудковская также раскрыла небольшую деталь произошедшего: перед выходом на лёд Евгений Плющенко и Алексей Ягудин успели поговорить в гримёрке. После этого фигуристы уже публично пожали друг другу руки перед зрителями.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

