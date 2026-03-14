Ирина Безрукова рассказала, как справляется с бытом без мужчины
Актриса Ирина Безрукова поделилась, как справляется с бытовыми вопросами самостоятельно после развода с Сергеем Безруковым. Об этом сообщает «МК».
По словам артистки, она давно привыкла рассчитывать только на себя и не видит в этом особых сложностей.
Несколько лет назад актриса построила собственный дом в Подмосковье и теперь самостоятельно занимается его обустройством и хозяйственными делами. При этом Безрукова с юмором относится к ситуациям, когда что-то требует ремонта или дополнительного внимания.
Артистка отметила, что современные технологии и помощь окружающих значительно упрощают жизнь. Рядом с её домом живут соседи, у которых есть специалисты, способные помочь с мелкими бытовыми проблемами — например, починить замок или выполнить небольшой ремонт.
По словам Ирины, новый дом не требует серьёзного ухода, поэтому справляться с хозяйством вполне реально и без мужской помощи. Она добавила, что в современном мире многие бытовые вопросы решаются довольно просто — главное сначала разобраться в ситуации и спокойно подойти к решению проблемы.
