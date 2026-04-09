Чуть не спалил ВГИК, обматерил Дану Борисову и вылетел из вуза: скандальный путь звезды «Физрука» Даниила Вахрушева
Даниил Вахрушев — актер, который не должен был стать звездой, но вопреки прогнозам преподавателей сумел пробиться в кино и закрепиться в популярных проектах. От хулигана из провинциальной школы до узнаваемого лица сериалов — его путь оказался полон неожиданных поворотов, скандалов и ярких ролей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Детство и путь к успеху Даниила Вахрушева
Даниил Вахрушев родился в апреле 1992 года в городе Котлас Архангельской области. С детства он тянулся к творчеству: мечтал о славе, увлекался музыкой, пел, танцевал и пробовал себя в рок-направлении.
В школьные годы будущий актер прослыл хулиганом и непоседой, но при этом неизменно оставался душой любой компании. Параллельно он посещал корреспондентские курсы и даже задумывался о карьере в рекламе. Однако со временем понял, что ему интереснее создавать ролики, чем продавать их.
После школы Вахрушев поступил в Московский университет культуры, но задержался там всего два месяца — его отчислили за плохую посещаемость. Несмотря на это, он не оставил мечту о сцене и попробовал поступить в театральный вуз.
Однако на вступительных экзаменах в Школу-студию МХАТ ему прямо заявили, что с ростом 168 см рассчитывать на актерскую карьеру не стоит, посоветовав выбрать режиссуру. В тот момент поддержку начинающему артисту оказала Анна Чиповская, которая отметила его талант и рекомендовала не сдаваться.
В итоге Даниил поступил во ВГИК в мастерскую Сергея Соловьева и окончил вуз в 2014 году. Во время учебы он едва не оказался в центре ЧП: выкинул непотушенную сигарету в мусорку, из-за чего чуть не загорелось общежитие.
«Физрук» и Усач: роль, которая изменила всё
Первые шаги в кино Вахрушев сделал еще во время учебы, снявшись в короткометражках «Дальше от детства» и «Если я упаду». Затем последовали проекты «Студия 17» и «Выпускной», где он сыграл начинающего рэпера.
Настоящий прорыв произошел после выхода сериала «Физрук». В нем Даниил сыграл Валентина Вялых по прозвищу Усач — школьника, которого запомнили благодаря внешности и характеру. Проект оказался крайне успешным, а работа с Дмитрием Нагиевым стала для актера важным опытом.
С ростом популярности его персонаж менялся: становился увереннее, решался на поступки и даже делал татуировку с изображением возлюбленной.
«Закон каменных джунглей»: рэпер Гуфи и новая волна популярности
В 2015 году на экраны вышел сериал «Закон каменных джунглей», который быстро завоевал аудиторию. Вахрушев исполнил роль Филиппа Губина — рэпера Гуфи.
Его герой — романтичный и немного наивный молодой человек, которого не принимает общество. Ради чувств он оказывается втянут в криминальный мир. Эта роль стала для актера одной из самых любимых.
Интересно, что в сериале Даниил исполнил собственную песню. Хотя в детстве он больше увлекался роком, позже «заболел» рэпом и даже участвовал в батлах.
От «СуперБобровых» до «Полицейского с Рублевки»
После успеха в сериалах актер стал активно сниматься в кино. В 2016 году он появился сразу в нескольких заметных проектах: «СуперБобровы», «Держи удар, детка!» и «Психи».
Фильмография Вахрушева постепенно расширялась, а роли становились разнообразнее — от комедий до драм и криминальных историй. В 2018 году он снялся в полнометражной картине «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел».
Позже зрители увидели его в проектах «Пекарь и красавица», «Печень, Или история одного стартапа» и «Вампир Алеша», где он исполнил главную роль застенчивого мистического героя.
Среди работ также:
- «Шифр-2»;
- «Запретная зона»;
- «Не лечи меня»;
- «Рашн Юг»;
- «Даркнет».
В последнем проекте актеру пришлось серьезно тренироваться — для съемок потребовались навыки боевых искусств.
«Король и Шут», «Котострофа» и новые роли Даниила Вахрушева
В марте 2023 года вышел сериал «Король и Шут», где Вахрушев перевоплотился в Александра Балунова*.
Осенью того же года он появился в комедийном сериале «Котострофа», а также в спортивной драме «Хоккейные папы». Ради роли актер активно тренировался.
В 2024 году состоялась премьера мистического триллера «Одна жизнь», где он сыграл главную роль. Также он появился во втором сезоне «Запасного выхода» в образе молодого сотрудника следствия.
В 2025 году актер продолжил активную карьеру: сыграл в постановках «Карлик Нос» и «Волшебная лампа Аладдина», а также снялся в комедиях «Афродеревня» и «Олень». Параллельно он стал участником шоу «Мастер игры».
Скандалы, «Звезды в джунглях» и конфликт в лагере
Телевизионная карьера Вахрушева также сопровождалась резонансными моментами. В 2022 году он принял участие в шоу «Вызов», где участники проходили сложные испытания.
А летом 2023 года стало известно о его участии в проекте «Звезды в джунглях». Именно там актер оказался в центре скандалов. Он позволял себе резкие высказывания и ненормативную лексику, из-за чего настроил против себя часть участников. Дана Борисова не смогла сдержать слез после его оскорблений.
Особенно напряженными были отношения с Аленой Жигаловой — между ними регулярно происходили конфликты. В итоге Вахрушев оказался номинирован на вылет и проиграл Александру Волохову, покинув проект.
Музыка, диджейство и страйкбол
Помимо кино, Вахрушев активно занимается музыкой. У него есть собственная мини-студия, где он записывает треки и занимается озвучкой.
Он владеет несколькими инструментами — фортепиано, гитарой, кларнетом и виолончелью. Также выступает в качестве диджея в столичных клубах.
Среди увлечений актера — страйкбол, в котором он неоднократно побеждал на соревнованиях, а также катание на скейте и роликах.
Личная жизнь Даниила Вахрушева
Личную жизнь Даниил предпочитает не афишировать. Известно, что в студенческие годы он встречался с одногруппницей, а позже — с актрисой из Череповца.
В 2021 году он рассказал об отношениях с Ташей Цветковой. Актер называл ее своей женой, хотя официально брак оформлен не был, отмечая, что относится к свадьбе «без лишней истерии».
После расставания подробности остались неизвестны. Сейчас Вахрушев не стремится делиться личными новостями, а его социальные сети в основном посвящены работе.
Даниил Вахрушев сейчас: театр, кино и новые проекты
Сейчас Даниил не только продолжает сниматься в кино, но и выходит на театральную сцену. В 2025 году актер был задействован в постановках «Карлик Нос» и «Волшебная лампа Аладдина» в Национальном театре.
На экранах с его участием состоялась премьера комедии «Афродеревня», где ему досталась яркая и неоднозначная роль ухажера главной героини. В мае в прокат вышла романтическая комедия «Олень», в которой Даниил работал вместе с Ольгой Вениковой и Кузьмой Сапрыкиным.
Также на телевидении стартовало шоу «Мастер игры», где Вахрушев выступил в качестве участника. Он назвал проект уникальным аттракционом и отметил, что после него игра в мафию кажется слишком легкой.
В настоящее время в производстве находится сериал «Очень древняя Русь», премьера которого запланирована на 2026 год.
*признан Минюстом РФ иноагентом
