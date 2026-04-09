Сауна за миллионы: Макан сделал неожиданный подарок части «‎Витязь»‎

Андрей Косолапов

Рэпер-срочник Макан подарил Центру спецназначения «‎Витязь»‎ в Балашихе финскую сауну. Рядовой Косолапов вложил в обновление помещений более 3 млн рублей. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.



Подарок приурочили ко Дню Росгвардии. Артист оплатил ремонт целого этажа. Рабочие привели в порядок казармы и старую баню. Рядом с парилкой обустроили комнату отдыха в стиле «‎лофт»‎. Командование запретило фото и видео новой зоны.

В сауну чаще заходят контрактники. Военные высоко оценили такой жест. После этого к Макану в части стали относиться теплее. Теперь его считают уважаемым «‎слонярой»‎.

Косолапов уже выходит на сцену на мероприятиях Росгвардии. В марте он поздравил женщин-военнослужащих с 8 Марта. Недавно артист исполнил песню «‎Пусть Бог будет рядом с твоими планами»‎ на концерте в Кремле в честь 10-летия Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

Дарья Осипова

