Сауна за миллионы: Макан сделал неожиданный подарок части «Витязь»
Рэпер-срочник Макан подарил Центру спецназначения «Витязь» в Балашихе финскую сауну. Рядовой Косолапов вложил в обновление помещений более 3 млн рублей. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Подарок приурочили ко Дню Росгвардии. Артист оплатил ремонт целого этажа. Рабочие привели в порядок казармы и старую баню. Рядом с парилкой обустроили комнату отдыха в стиле «лофт». Командование запретило фото и видео новой зоны.
В сауну чаще заходят контрактники. Военные высоко оценили такой жест. После этого к Макану в части стали относиться теплее. Теперь его считают уважаемым «слонярой».
Косолапов уже выходит на сцену на мероприятиях Росгвардии. В марте он поздравил женщин-военнослужащих с 8 Марта. Недавно артист исполнил песню «Пусть Бог будет рядом с твоими планами» на концерте в Кремле в честь 10-летия Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.
