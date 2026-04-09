Юлия Снигирь показала редкие кадры с подросшим 10-летним сыном от Евгения Цыганова
Актриса Юлия Снигирь выложила в личном блоге новое фото своего десятилетнего сына Фёдора. Снимок звезда сделала во время семейного отдыха в Санкт-Петербурге.
Снигирь рассказала, что устроила мальчику обзорную экскурсию по Северной столице, включая прогулку по музею. Во время поездки семья поселилась в уютном отеле, выбрав большой номер, соединенный с маленьким, чтобы у Фёдора было отдельное место для сна.
«Федя и Бенуа», — подписала звезда к одной из публикаций.В планы Снигирь входило посещение местного театра, Эрмитажа, а также нескольких выставок. Актриса отдельно выделила ту, что сейчас проводится в Мраморном дворце и называется «Взрослым вход разрешен». У семьи остались прекрасные впечатления. Знаменитость рекомендовала подписчикам обязательно посетить мероприятие до 7 сентября, если будет такая возможность.
Самый свежий пост («каникулы в Петербурге») Снигирь сделала в понедельник вечером, поделившись совместной фотографией с Фёдором.
Напомним, что со своим будущим мужем Евгением Цыгановым звезда познакомилась в 2014 году на съёмках сериала «С чего начинается Родина». Тогда Цыганов состоял в браке с актрисой Ириной Леоновой и воспитывал шестерых детей, седьмой был на подходе. Роман со Снигирь привёл к тому, что актёр оставил прошлую семью. Юлию в то время называли разлучницей и пророчили, что Цыганов «поступит с ней так же».
Однако личная жизнь пары сложилась благополучно. В 2016 году Снигирь родила от любимого сына Фёдора, а в 2019 году знаменитости официально оформили отношения. Для актрисы это второй брак — ранее она была замужем за Алексеем Снигирем, чью фамилию оставила.