Тайная дочь, три брака и бизнес на одежде для собак: Денис Клявер ответил на слухи о воссоединении «Чай вдвоем»
Певцу, известному миллионам женщин по хитам «Ласковая моя» и «Не такая, как все», а также по роли «золотого мальчика» из семьи легендарного юмориста, 6 апреля исполняется 51 год. Этот заслуженный обладатель «Золотого граммофона» прошел долгий путь от трубача в военном оркестре до одного из самых обсуждаемых артистов эстрады. За это время артист успел дважды развестись и построить счастливую семью. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Начало творческого пути
Денис Клявер родился 6 апреля 1975 года в городе Ленинграде в семье актёра Ильи Олейникова (настоящая фамилия Клявер) и Ирины Клявер (до замужества Олейникова). Отец не нуждается в представлении, а что касательно фамилии, взятой у жены, то издержки профессии. Артистам, имеющим еврейские корни, было в разы сложнее устроить творческую карьеру.
Однако, как это часто бывает с детьми знаменитостей, путь на сцену для Дениса был тернист. В интервью Клявер не раз признавался, что специально скрывал свое происхождение, чтобы добиться всего самому, без скидки на «папины связи». Он окончил музыкальное училище имени Мусоргского по классу трубы, успел отслужить в военном оркестре. После службы продолжил обучение в консерватории имени Римского-Корсакова, которую окончил в 1996 году.
Несмотря на внешнее благополучие, Денис признавался в глубокой внутренней конкуренции. Пока отец добился всенародной любви в «Городке», сын отчаянно пытался доказать свою «крутизну».
«Не знаю, почему так... Он меня никогда не стебал... Но мне почему-то всегда хотелось ему доказать, что я типа крутой», — цитирует артиста издание starhit.ru.Смерть Олейникова в 2012 году стала для Дениса тяжелейшим ударом, и сегодня он сожалеет, что не успел показать отцу всех своих достижений.
Знаменитый дуэт
В 1994 году Клявер познакомился со Стасом Костюшкиным. Илья Олейников однажды заметил, как его сын и его приятель увлечённо играют, сочиняют и напевают мелодии. Он поинтересовался, почему они до сих пор не организовали свою группу. Ребята задумались и решили последовать совету, так появилась группа «Чай вдвоем».
Сотрудники усердно трудились, но не вызывали у продюсеров никакого интереса. У Клявера и Костюшкина не было средств даже на то, чтобы записать свои композиции. Тогда Илья Олейников поддержал начинающих звезд и отдал им все деньги, которые были у него на тот момент.
«Все свои деньги, когда мы стали развиваться, он отдавал нам на съёмки клипа, записи альбома. Это были огромные деньги. Естественно, мы их отдали, это было дело чести. Я понимал, что он не ждал их обратно. Он не просил с меня обещаний», — делился в одном из интервью Денис Клявер.«Чай вдвоем» долгое время оставались никому не известными, всё изменилось после песни «Ласковая моя». Песня стала настоящим хитом, и коллектив получил за нее свой первый «Золотой граммофон». До 2012 года музыканты выпустили ещё одиннадцать альбомов: «Десять тысяч слов о любви…», «Утреннее чаепитие», «Вечернее чаепитие», «Прости», «Белое платье» и другие. Музыканты записали более ста песен и сняли около двадцати музыкальных клипов. А после группа распалась.
«Мальчики выросли. Мне кажется, логичнее задать вопрос, как мы продержались 18 лет вместе. Посмотри, насколько разное у нас сольное творчество. Стас изначально был более эксцентричным, я — чуть более романтичным. Мы дополняли друг друга. За счёт этой разности и был успех у дуэта», — говорил артист в интервью журналисту АиФ.
Личная жизнь
Певец не сразу обрёл счастье в личной жизни. Путь к нему был довольно непростым. Денис впервые связал себя узами брака в 1998 году с Еленой Шестаковой, которая была танцовщицей в труппе Михаила Шуфутинского. До свадьбы отношения у пары длились порядка трех лет, а вот в браке только успели съездить в свадебное путешествие.
Клявер ушёл к другой танцовщице из группы Лаймы Вайкуле Юлии, которая в 2001 году стала его второй супругой. У новой возлюбленной на тот момент уже была дочка от первого брака, и в год свадьбы у пары родился совместный сын Тимофей. Отношения во втором браке не складывались гладко, точкой стало известие о рождении ребенка от певицы Евы Польны.
Денис Клявер с сыном Тимофеем
Ева и Денис долгое время скрывали свой роман, и когда родилась дочка Эвелин, Польна попросила Клявера сохранить секрет. В 2010 году, спустя 5 лет после рождения дочери, Денис не сдержался и рассказал публике о тайне.
В том же году Клявер женился в третий раз на юристе банка Ирине. Денис привёл в свою семью новую жену, и вместе с ней в доме появилась её дочь Настя. Ирина познакомилась с бывшими возлюбленными супруга, а Ева Польна даже стала ее подругой. Денис Клявер поддерживает хорошие отношения с бывшими жёнами ради детей. В 2013 году семья певца пополнилась сыном Даниэлем.
Как сейчас живет Денис Клявер
Сегодня Денис Клявер вместе с Ириной Клявер развивает необычный для шоу-бизнеса бизнес — фирму по пошиву одежды для декоративных собак Desperadoes dogs. Пока поклонники гадают о творческих планах кумира, пара сосредоточена на семейном предпринимательстве, которое, судя по всему, приносит им не только доход, но и удовольствие.
При этом Клявер не забывает и о детях — их у него трое от разных браков, и он с гордостью следит за их успехами. Особенно радует отца старший сын Тимофей, который недавно окончил престижную школу-студию Льва Додина в Петербурге и уже играет в Губернском театре под руководством Сергея Безрукова.
Но главная интрига вокруг персоны Клявера — вовсе не личная жизнь. Вот уже несколько лет публику волнует вопрос: вернется ли на сцену легендарный дуэт «Чай вдвоем», распавшийся в 2012 году? И, кажется, ответ близок как никогда. В марте 2026 года Денис Клявер в очередной раз дал понять фанатам: воссоединение со Стасом Костюшкиным — лишь вопрос времени.
«Я думаю, что это когда-то произойдет, безусловно. Это же неминуемо», — заявил Клявер корреспонденту 5-tv.ru.Первый шаг к примирению был сделан еще в мае 2023 года, когда экс-участники дуэта воссоединились, чтобы исполнить новую песню «Нежная», и дали понять, что это не разовая акция. А осенью того же года Клявер и вовсе объявил о полноценном возвращении коллектива и планах на гастроли. Сейчас, судя по последним заявлениям артиста, процесс запущен, хотя конкретные даты пока не называются.
Продюсеры уже пророчат возрожденному дуэту оглушительный успех. И на то есть веские причины.
«Сейчас шоу-бизнес накрыла волна ностальгии. Неизбежно будут иметь успех, будет востребованность. Это будут стопроцентные хиты на днях городов и национальных праздниках. Наверное, надо быть абсолютными глупцами, чтобы не воспользоваться этим», — поделился продюсер Евгений Бабичев в интервью «Газете.Ru».