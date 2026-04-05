«Здесь стоп»: семь браков, любовный треугольник с Пресняковым и долгожданное отцовство: с кем остался Игорь Саруханов в свои 70 лет?
Игорь Саруханов — имя, знакомое каждому жителю постсоветского пространства. 6 апреля маэстро, известный по хитам «Зеленые глаза», «Каракум» и «Скрипка-лиса», празднует свой 70-летний юбилей. Заслуженный артист России, чьи песни исполняли звёзды первой величины, прошел долгий путь от музыканта-самородка до легенды сцены. Однако за яркими мелодиями и громкими премьерами скрывается жизнь, полная драматических разрывов и череды браков, каждый из которых был громче предыдущего. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Игоря СарухановаРодившийся в узбекском Самарканде в 1956 году, Игорь Саруханов с детства был околдован музыкой. Он окончил музыкальную школу по классу классической гитары, но путь на большую сцену оказался тернист. В отличие от многих «сделанных» звезд, Саруханов прошел школу ВИА 80-х: «Синяя птица», «Цветы» Стаса Намина и, наконец, группа «Круг», где родился легендарный «Каракум». Именно там сформировался его уникальный почерк — сочетание восточной мелодичности и рок-драйва.
Его творческие достижения неоспоримы: он автор суперхитов для Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова и группы «Комбинация». В 1998 году получил звание заслуженного артиста России. Однако поднимая других на вершину, Саруханов строил свою успешную сольную карьеру, выступив впервые в 1985 году в рамках программы Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Москве. Сейчас он готовит грандиозный юбилейный концерт в КЗ «Москва» на 30 апреля и трибьют на «Новой волне».
Скоропалительные браки и любовный треугольник с ПресняковымПервой официальной супругой артиста стала Ольга Татаренко, цирковая артистка, выступавшая со змеями. Саруханов женился через полторы недели после знакомства, в 1979 году. Брак продержался около двух лет: постоянные гастроли мужа разрушили романтику.
Следующую избранницу Игоря сложно назвать типичной женой рок-музыканта. Ее звали Нина, и по образованию она была археологом — девушка, казалось бы, далекая от мира шоу-бизнеса. Их встреча произошла в Волгограде. Саруханов, человек с широкими интеллектуальными запросами, попросил очаровательную незнакомку поддержать с ним беседу. Общение оказалось настолько приятным, что вскоре последовало официальное предложение. Этот брак продержался дольше первого — около пяти лет. Однако и здесь идиллия не сложилась. Слава Саруханова росла, как и количество его поклонниц. Слухи о романах на стороне дошли до Нины, которая, в отличие от многих звездных жен, не стала терпеть и выяснять отношения.
Третья попытка обрести семейное счастье стала для Саруханова, пожалуй, самой импульсивной. Увидев выступление солистки цыганского ансамбля Анжелы, певец вновь потерял голову. Страстная черноволосая красавица, чей голос и пластика завораживали, казалась ему идеальной музой и женой. Но, как это часто бывает с браками, заключенными под влиянием момента, союз оказался самым коротким в череде свадеб Саруханова. Бурный роман не выдержал проверки бытом. Пара рассталась уже через несколько месяцев после регистрации. Впоследствии Саруханов не любил вспоминать подробности этого скоротечного союза, лишь отмечая, что реальность оказалась слишком далека от его фантазий.
Союз с Еленой Ленской стал одним из самых значимых в жизни Саруханова. Певица и модельер вошла в жизнь артиста в тяжелый для него период. Они познакомились после концерта памяти Игоря Талькова, и дружеское общение быстро переросло в роман. Игорь не раз признавался, что Ленская спасла его — в то время он оказался «на краю пропасти» из-за пристрастия к алкоголю, и именно Елена помогла ему справиться с пагубной зависимостью. В этот период родились многие хиты, включая легендарную «Скрипку-лису». Они прожили вместе шесть лет.
Однако история их разрыва окутана скандалом. По слухам, которые десятилетиями муссируются в шоу-бизнесе, Ленская ушла от Саруханова к его другу Владимиру Преснякову-младшему. Сам Игорь Арменович долгое время отрицал факт любовного треугольника, утверждая, что роман с Пресняковым начался уже после того, как они с Еленой расстались.
После разрыва с Ленской Саруханов недолго был один. Его новой музой стала балерина и актриса Екатерина Голубева-Польди. Интересно, что на Екатерину также претендовал певец Евгений Осин, но Саруханов, как это часто бывало, действовал быстро и решительно: сделал предложение, и красавица-балерина ответила согласием. Голубева-Польди оказалась не просто красивой женой — она стала соавтором нескольких песен Саруханова и снималась в его клипах. Казалось, творческий и семейный союз удался. Но в очередной раз непостоянство артиста и его увлекающаяся натура взяли верх. Брак, продлившийся около шести лет, распался.
Долгожданное отцовствоШестая жена Татьяна Костычева занимает особое место в жизни Саруханова. Она стала не просто супругой, но и концертным директором, деловым партнером и матерью его долгожданных детей. Их роман начался с работы, а в 2003 году они официально стали мужем и женой. С Татьяной Саруханов наконец познал радость отцовства. От первого брака у Татьяны была дочь, и Саруханов удочерил девочку. А в 2014 году, когда певцу было уже под 60, Татьяна подарила ему вторую дочь — Розалию.
«Я понял, что живу ради них», — признавался артист.Однако и этот, казалось бы, прочный союз дал трещину. Пара развелась в 2011 году, затем сходилась вновь. Однако в 2022 году Саруханов официально подтвердил, что они с Татьяной давно в разводе, но сохранили «интеллигентные дружеские отношения». Более того, певец с теплом отзывается о новом муже бывшей жены:
«У нее замечательный муж, которого я очень уважаю и люблю».Дети остались жить с матерью в Сочи, но регулярно видятся с отцом.
Казалось, что после шести разводов Саруханов угомонится, но в 2022 году поклонников потрясла новость: 66-летний артист женится в седьмой раз. Избранницей стала 37-летняя дизайнер Леся Садовская, которая шила ему концертные костюмы. Разница в возрасте почти в 30 лет не смутила влюбленных:
«Я долго присматривался к Лесе и понял: нельзя пройти мимо такого человека!» — восторгался певец.Леся вдохновила Саруханова настолько, что он похудел на 20 килограммов, посвятил ей песню «Одна на миллион» и клялся, что на этот раз всё серьезно. Однако сказка длилась недолго — уже через девять месяцев брак распался. Саруханов объяснил развод банально: ревность жены к поклонницам и постоянные гастроли.
Но Леся Садовская ответила резко. В интервью она назвала слова бывшего мужа «самой смешной ложью, которую я когда-либо слышала».
«Как говорила Фаина Раневская: "Перебивать жалко — человек же старается". Конечно, причина в другом, но это я оставлю для самых близких», — заявила Садовская изданию StarHit, намекнув, что истинные мотивы развода гораздо глубже.Она пожелала Саруханову после стольких браков наконец «стать мудрее» и вернула свою девичью фамилию.
Жизнь после седьмого разводаНесмотря на груз прошлого и шлейф скандалов, 70-летний юбиляр не собирается на покой. Он выпускает новые песни («Лети за мной»), работает над клипом, который должен выйти прямо ко дню рождения. Артист активно гастролирует, ведет здоровый образ жизни (отрицая окрашивание волос) и воспитывает двух дочерей-подростков — Любовь и Розу.
Однако в кулуарах шоу-бизнеса снова зашептались: на горизонте вновь появилась таинственная муза. В своих новых стихах Саруханов поет: «Не знал, что такая, как ты, на пути моем встретится». Неужели готовится восьмая свадьба? Пока артист это отрицает, утверждая, что седьмой брак был последним.
«Раз не было детей, два, три. Ну не было. А вот там сейчас сидит Танечка и две девочки мои. Вот и всё. Здесь стоп», — заявил Игорь сайту «Страсти».