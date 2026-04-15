Дочь беглеца и разлучница? Кто такая Зепюр Брутян и как она влюбила и увела из семьи Прилучного. Тайны армянской красавицы
Зепюр Брутян известна публике как новая жена Павла Прилучного. За фасадом счастливых семейных фотографий в соцсетях — тени прошлого: отец актрисы объявлен в розыск по делу о подпольном казино, а сам Прилучный погряз в долгах и конфликтах с бывшей супругой. О том, какой ценой достаётся «идеальная картинка» и что на самом деле скрывает семья Брутян, — в материале «Радио 1».
Что известно о прошлом Зепюр БрутянЗепюр Брутян родилась 18 февраля 1996 года в армянском городе Вагаршапат. Здесь же расположен Эчмиадзин — духовный центр, куда стекаются паломники со всего света. С армянского её имя переводится как «лёгкий морской ветер» или «зефир». Дома называют проще — Зиппи. Отец — Аршак, мать — Гаянэ. В семье трое детей: сама Зепюр, старшая сестра Рипсимэ и младший брат Геворг. С детства занималась художественной гимнастикой, танцами и вокалом. Позже семья перебралась в Москву. Параллельно с обычной школой училась в столичной музыкальной школе № 34 имени Генриха Нейгауза. По словам родителей, Зепюр запела раньше, чем начала говорить. С детства Зепюр обожала изображать знакомых и разыгрывать смешные сценки. К 2013 году она твёрдо решила: будет поступать на актёрский. Выбор пал на Высшую школу сценических искусств Константина Райкина. Фильмография Брутян пока небогата. В кино она дебютировала в 2018 году в мини-сериале «Батальон», где сыграла цыганку Джуну.
Год спустя актриса снялась в веб-сериале «Фейк-ньюс» и появилась в одной из серий драмеди «Бихэппи». В 2019 году вышел сериал «В клетке» с Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце в главных ролях. Зепюр досталась роль Изабель. В 2021 году вышло продолжение сериала, и Брутян вновь появилась в кадре. Годом ранее она снялась в двух детективах — «Три капитана» и «Статья 105». В 2021-м на экраны вышел фильм о фигуристах «Последний аксель», где Зепюр играла роль спортсменки. Чтобы убедительно выглядеть на льду, она осваивала фигурное катание под руководством олимпийского чемпиона Алексея Ягудина. Брутян также появлялась в музыкальных клипах. В видео армянского певца Гагика Езакяна на песню «Sirt» она предстала в образе роковой красотки. А в клипе Massi Howaida на трек «Bada, Bada» снова перевоплотилась в цыганку.
Как изменилась жизнь Зепюр Брутян после встречи с ПрилучнымЗнакомство будущих супругов произошло на площадке сериала «В клетке». В тот период Прилучный всё ещё оставался мужем Агаты Муцениеце. Сама Зепюр позже признавалась: заметила коллегу сразу, но он тогда состоял в браке и, по её впечатлениям, был счастлив. В 2020 году, в разгар карантина, Муцениеце опубликовала видео, в котором заявила, что муж поднимал на неё руку. В том же году пара оформила развод. Впоследствии Агата не раз рассказывала в интервью об их ссорах и о том, как конфликты отражались на детях. После развода Прилучный почти не касался темы личной жизни. Долгое время ходили слухи о его романе с Мирославой Карпович, однако ни сам актёр, ни звезда «Папиных дочек» эти домыслы особо не комментировали. Павел Прилучный в беседе с Надеждой Стрелец пояснил: они с Мирославой Карпович никогда не считали себя парой — этот статус им приписали журналисты. Однако позже артист все таки признался: романа на самом деле не было. В октябре 2021 года стартовали съёмки второго сезона «В клетке».
Прилучный и Брутян снова оказались на одной площадке. Теперь Павел был свободен, и у Зепюр появился шанс. Актёр тоже заинтересовался симпатичной армянкой — так завязались отношения. Первый раз вместе они попали в объективы после отпуска на Маврикии. Тогда в прессе и заговорили: у Прилучного новый роман. На пальцах у обоих уже блестели кольца, и тут же поползли слухи о свадьбе. Позже актёр признался: к тому моменту он вообще не думал о браке. Но с Зепюр хватило трёх дней, чтобы понять — она его судьба. Летом 2022 года Зепюр и Павел официально стали мужем и женой. Брутян начала давать интервью, в которых признавалась: рядом с мужем ей хорошо. По её словам, он почти каждый день устраивает сюрпризы, а главный подарок от него — это поездки и те эмоции, которые они дарят.
Незадолго до свадьбы молодая супруга уже успела сблизиться с детьми Павла от первого брака. Тимофей и Мия с готовностью приняли спутницу отца, которая появилась в их жизни, когда официального развода с Агатой Муцениеце ещё не было. Слухи о беременности Зепюр поползли в сети практически сразу после того, как стало известно об их отношениях, но долгое время оставались лишь догадками. Ситуация прояснилась только в марте 2023 года, когда Зепюр опубликовала снимки с заметно округлившимся животом, подтвердив своё интересное положение. 28 апреля 2023 года в семье актёров произошло радостное событие — на свет появился сын Микаэль.
Примечательно, что роды начались неожиданно: за день до этого Зепюр была полна сил и занималась домашними делами, планируя завершить ремонт в новом доме. Трёхэтажный особняк в закрытом посёлке «Яхромские дачи» под Москвой — подарок Павла новой семье. Внутри всё устроено так, как хотела Зепюр. Именно сюда она приехала из роддома с малышом на руках. Сегодня Брутян продолжает вести активную деятельность в интернете: делится фотографиями сына, публикует семейные снимки с мужем, а также рекламирует собственную косметическую продукцию, предназначенную для молодых мам, и товары для детей.
Оборотная сторона успехаС ранних лет воспитание Зепюр Брутян отличалось строгостью, однако родители не жалели средств на её образование. После переезда семьи в Москву Аршак и Гаянэ Брутяны вложили капитал в ресторанный бизнес. Со временем предприятие разрослось, а в 2022 году сеть заведений вышла на международный уровень — открылись точки в Мадриде и Барселоне. На первый взгляд — образцовая предпринимательская история. Однако журналистское расследование выявило обстоятельства, заставляющие взглянуть на неё иначе. Люди из ближайшего окружения семьи описывают ситуацию в совершенно ином свете. По их словам, о каком-либо благосостоянии Брутянов говорить не приходится. Вместо шикарных апартаментов — обычная хрущёвка, у подъезда которой, по слухам, часто можно было заметить старый «Мерседес».
Такая картина плохо вяжется с образом европейских рестораторов, который пытались создать Брутяны. Кроме того, знакомые семьи утверждают, что Зепюр ещё недавно распродавала личные вещи за бесценок, чтобы свести концы с концами. Выяснилось и другое: у Аршака Брутяна числится задолженность перед налоговой службой в размере около двухсот тысяч рублей по уже закрытому ИП. Эти сведения содержатся в базе Федеральной службы судебных приставов. Однако долг по налогам — лишь малая часть того, с чем столкнулся глава семейства. В 2025 году история сделала крутой поворот. Российский суд заочно принял решение об аресте Аршака Брутяна. Следствие полагает, что мужчина организовал подпольный игорный бизнес, используя своё служебное положение. Доход от нелегальной деятельности, по данным правоохранителей, исчислялся очень крупными суммами.