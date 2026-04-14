«Бриллиант моей души»: Аида Гарифуллина показала горячее фото
Алексей Воробьёв оценил новую фотографию Аиды Гарифуллиной
Алексей Воробьёв мог бы с полным правом запустить обучающий курс по искусству публичных комплиментов. Его признания в адрес супруги, оперной певицы Аиды Гарифуллиной, давно стали отдельным жанром.
На днях артистка порадовала подписчиков эффектным фото в запрещённой соцсети, и одним из первых под постом традиционно оказался Воробьёв. В начале отношений пара не афишировала роман. О связи Воробьёва и Гарифуллиной стало известно уже после того, как они поженились.
«Ты бриллиант моей души, любимая», — обратился он к жене в комментариях.
Долгое время супруги избегали совместных выходов в свет, не комментировали слухи о тайной свадьбе и тем более не делились нежностями в соцсетях. Однако сейчас звёзды больше не скрывают свои чувства и регулярно публикуют совместные снимки.