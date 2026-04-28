«Доченька, надеюсь никогда тебя не увидеть»: что произошло между Александром Ивановым и его наследницей. Шокирующие откровения бывшей жены
Александр Иванов, которого прозвали «русским Родом Стюартом», стал настоящей звездой ещё в конце 80-х годов, когда группа «Рондо» гремела на весь СССР. Рядом с самого начала была его жена Елена, но спустя более 20 лет совместной жизни музыкант бросил супругу. Через год солист нашёл новую избранницу, и она, кажется, по-настоящему счастлива рядом с ним. О том, как сложилась личная жизнь лидера «Рондо» и что привело к разрыву многолетнего брака, расскажет «Радио 1».
Пионеры советской сцены и рождение сольной звездыРодившийся в 1961 году в московской семье Александр Иванов с детства не отличался богатырским здоровьем. Именно поэтому отец сделал всё возможное, чтобы сын рос закалённым и спортивным. Первыми увлечениями стали лыжи и футбол. А уже во втором классе Саша записался в секцию «Юность», где увлёкся самбо, а затем и дзюдо. Интерес к музыке возник у Александра позже. Однажды вместе с приятелем он попал на прослушивание в рок-оперу «Мальчиш-Кибальчиш», и его любопытство переросло в серьёзное увлечение. Как вспоминал сам артист, он слушал лучшие группы и исполнителей своей эпохи: от The Beatles до Led Zeppelin.
С ранних лет его привлекали вокалисты с необычным тембром голоса и хрипотцой — такие как Род Стюарт, Дженис Джоплин или Джо Кокер. Играть на гитаре Иванов выучился ещё в юные годы. Во время службы в армии он ухитрился собрать рок-группу на базе оркестра, а после демобилизации уже точно понимал: его будущее — в музыкальной карьере. Отправной точкой стал ВИА «Радуга», затем были «Кратер» и «Монитор». Но именно коллектив «Рондо» принёс ему настоящую известность.
Распад «Рондо» в 2000-м и сольный взлёт ИвановаГруппа «Рондо» во многом были пионерами на советской сцене. Именно они впервые заговорили с публикой на языке глэм-рока и первыми привезли на концерты драм-машину. Создание сценического образа стало для команды отдельным искусством: экстравагантные наряды, мужской макияж, длинные пряди волос и даже восточные мотивы в виде кимоно. Первыми хитами стали «Тоже является частью Вселенной», «Надувной корабль» и ироничная «Баксы доставай». К началу 90-х годов вышли пластинка «Я буду помнить» и альбом с провокационным названием «Убей меня своей любовью» (на английском языке). С гастролями группа покорила не только США, но и слушателей в Сингапуре, Японии и Малайзии. Знаковое знакомство Александра с Сергеем Трофимовым произошло в середине 90-х годов. Композитор — не просто автор песен для Иванова, а человек, подаривший ему новый образ и превративший лидера «Рондо» в успешного сольного исполнителя душевных баллад.
Именно Трофимов написал для него такие хиты, как «Я постелю тебе под ноги небо», «Боже, какой пустяк» и «Моя неласковая Русь»; последние две песни Иванов, кстати, исполнял ещё в «Рондо», но только в сольной карьере они обрели второе дыхание. К 2000 году участники «Рондо» настолько устали друг от друга, что между ними вспыхнула череда скандалов. Чтобы разрядить обстановку, Иванов предложил группе взять творческий отпуск, а сам сосредоточился на сольной карьере, которую активно подпитывал песнями Трофимова. По сути, без этого тандема не было бы нынешнего Александра Иванова как сольной звезды российской эстрады. Со временем «Рондо» воссоединились и выступают до сих пор, хотя о прежнем уровне популярности остаётся только мечтать.
Что Александр Иванов сказал дочери на прощаниеЕщё на заре музыкальной карьеры Иванов впервые женился. Его супругой стала хореограф Елена. Спустя год после свадьбы у пары родилась дочь Карина. На протяжении последующих двадцати лет окружающие считали их образцовой парой, однако это не спасло брак от распада. В одном из интервью женщина призналась, что сама не понимает истинной причины их разрыва. По её предположению, Иванову просто захотелось свободы. При этом сама Елена признаётся: она вымоталась от его постоянного хамства.
«Меня вообще его личная жизнь не интересует. Возможно, захотелось вольницы. А я больше не могла терпеть его бесконечного хамства по отношению ко мне, моему ребёнку, моей собаке и моим родственникам. И всё это — в моём же доме. Знаете, что Саша сказал на прощание Карине? «Дорогая доченька, надеюсь больше никогда тебя не увидеть — ни в этой жизни, ни в следующей», — приводит слова Елены Ивановой издание «Экспресс-газета».По словам экс-супруги, Иванов никогда не интересовался жизнью Карины и после ухода оставил их практически без средств к существованию. Рок-музыкант ушёл из семьи в тот момент, когда дочь остро нуждалась в поддержке отца — наследница заканчивала ГИТИС, но знаменитость, похоже, это не тревожило. Карина справилась сама, несмотря на отсутствие папы на важном для неё событии в жизни. Девушка защитилась на отлично и пошла работать, потому что Елена выбилась из колеи. Свою кровинушку бывшая жена шоумена называет крепким орешком и труженицей. Как утверждает Елена, Иванов прекрасно понимал, в каком положении оказались его бывшая жена и дочь. Однажды Карина не выдержала, позвонила отцу и попросила денег хотя бы на продукты. Но музыкант заявил холодно, что ему это безразлично.
«Мне абсолютно всё равно, если вы там сдохнете с голоду», — приводит слова Елены издание «Экспресс-газета».Подтверждения с его стороны данным словам нет, и о них известно исключительно со слов членов его бывшей семьи.