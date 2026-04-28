«Либо меняешься, либо я ухожу»: жена Тимберлейка потребовала от него перемен
Отношения между Джастином Тимберлейком и Джессикой Бил оказались в напряжённой фазе. Об этом сообщает RadarOnline.
После более чем десяти лет брака пара столкнулась с серьёзными трудностями, и терпение актрисы, как утверждается, подходит к пределу.
Сообщается, что Бил выдвинула супругу жёсткие условия: он должен пересмотреть своё поведение и взять на себя ответственность, иначе отношения могут завершиться. Одной из причин недовольства стали его периодические «исчезновения» и образ жизни.
Дополнительное напряжение в семье вызвал недавний инцидент, связанный с задержанием Тимберлейка за вождение в нетрезвом виде. Хотя он получил минимальное наказание, ситуация, по словам источников, серьёзно повлияла на атмосферу в браке.
Инсайдеры отмечают, что для сохранения отношений музыканту необходимо изменить подход к жизни, учитывать чувства близких и уделять больше внимания семье.
