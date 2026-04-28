«Закрепило эффект»: PR-директор предрёк новый виток конфликта Бони и Соловьёва

28 апреля 2026, 21:16

Директор PR-агентства Скрипниченко: эфир Бони и Соловьёва не завершил их ссору

Директор PR-агентства Дмитрий Скрипниченко заявил, что эфир с участием Виктории Бони и Владимира Соловьёва не завершил их конфликт, а перезапустил его с новой силой.





В беседе с NEWS.ru эксперт заявил, что публичный диалог помог сторонам решить свои задачи: Соловьёв подтвердил статус сильного оратора, а Боня получила площадку федерального уровня.

«Участие в эфире стало для Виктории инструментом верификации, поскольку она вышла за рамки конфликта в соцсетях. Более того, развитие ситуации не ограничилось одним эфиром, так как оппонент предложил ей дальнейшее участие в проектах «Соловьёв Live», что закрепило эффект», — пояснил PR-директор.