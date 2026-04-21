Дочери от женщины с пагубной зависимостью, любовь с 46-летней разницей и «уродующие творения»: чем знаменит скульптор Зураб Церетели?
Биография Зураба Церетели поражает размахом не меньше, чем его творчество. Картины и скульптуры мастера украшают города в разных странах мира. Сам художник говорил, что добиться успеха ему помогла любовь к искусству. Подробнее — в материале «Радио 1».
Детство и юность Зураба ЦеретелиЗураб Церетели родился 4 января 1934 года в Тбилиси. С ранних лет его окружала среда, которая во многом определила будущую профессию. Его мать Тамара Нижарадзе занималась домом и детьми. Отец, Константин Церетели, работал горным инженером и преподавал в техническом вузе. С искусством семью связывал дядя Георгий Нижарадзе. Он был живописцем. Мальчик часто бывал у него дома. Там Зураб учился рисовать и с интересом слушал разговоры о живописи. В гости к Георгию приходили яркие и талантливые люди своей эпохи. Эта атмосфера сильно повлияла на будущего мастера. Уже в восемь лет Церетели поступил в Тбилисскую государственную академию художеств.
Скульптор и художникПосле получения диплома он устроился штатным художником в Институт археологии, этнографии и истории Академии наук Грузии. В это время Зураб много путешествовал по стране с экспедициями, что значительно обогатило его знания об искусстве. Позже Церетели перешел на работу в Художественный фонд СССР, где стал художником-архитектором. Это позволило ему реализовать свои идеи в монументальном искусстве. В 60-х годах, когда страна активно развивалась, он создал множество работ для курортов Грузинской ССР — Гагры, Сухуми, Боржоми и Пицунды. Его мозаики, особенно автобусные остановки в Абхазии, стали настоящими арт-объектами.
Мужчина также начал участвовать в выставках. Его картина «На страже мира» принесла ему первый успех. В 1967 году состоялась персональная выставка в Тбилиси, он получил звание заслуженного художника Грузинской ССР. Зураб принимал заказы на оформление различных зданий, включая Дом кино в Москве и гостиницу «Ялта-Интурист». Его назначение главным художником Олимпиады-80 в Москве принесло ему звание народного художника СССР. Мастер начал создавать монументальные скульптуры в конце 70-х. Работа «Счастье детям всего мира» стала одной из значительных. В 1983 году он открыл памятник «Дружба навеки» в Москве, посвященный 200-летию Георгиевского трактата между Россией и Грузией. Многие его работы посвящены выдающимся личностям. Он делал памятники поэтессе Марине Цветаевой, Александру Пушкину и Иоанну Павлу II. В нулевых в Москве открылся музей-мастерская Церетели, где выставлены его картины и скульптуры.
В 2017 году в столице появилась Аллея правителей — галерея бронзовых бюстов, изображающих российских лидеров с эпохи Рюрика до революции 1917 года. Среди работ мастера есть и статуя Владимира Путина.
Реакция общества на работы Зураба ЦеретелиПамятник Петру I, где царь стоит на палубе гигантского парусника, вызвал громкий скандал. Многие москвичи встретили его резко и назвали работу Церетели «уродующей город». В обществе всерьез обсуждали идею убрать монумент. Однако со временем споры стихли, и сооружение осталось на искусственном острове посреди Москвы-реки. Сегодня это один из самых масштабных объектов столицы. Его высота составляет 98 метров, а масса превышает 2 тысячи тонн. Церетели не раз сталкивался с жесткой критикой. Некоторые его проекты упрекали в излишней вычурности и плохом вкусе. Так говорили, например, об «Адамовом яблоке» в открытой галерее искусств и о «Дереве сказок» в Московском зоопарке. Сам мастер реагировал на такие нападки с юмором. Он говорил, что даже недовольство работает на известность.
«Как только меня не ругали! А потом ничего, привыкли. А знаете почему? Потому что надо, во-первых, правильно уловить масштаб, а во-вторых, уметь ждать», — отмечал художник.
Некоторым москвичам не понравился еще один памятник Церетели — «Трагедия народов», — установленный на Поклонной горе. Изображенная скульптором шеренга истощенных восьмиметровых людей, постепенно превращающихся в надгробные плиты, ужаснула горожан. Жители сравнивали работу с зомби и направили обращение к мэру с просьбой перенести композицию куда-нибудь подальше, за здание музея.
БлаготворительностьЗураб Константинович много времени отдавал благотворительности. Часть своих работ он дарил городам, музеям и фондам. За это художник не ждал награды или выгоды. Он участвовал в выставках и аукционах, а вырученные деньги направлял на лечение детей. Мастер также проводил занятия для юных талантов из разных стран. Он охотно делился опытом и давал ребятам все необходимое для творчества.
Личная жизнь ЦеретелиВ молодости Церетели нашел свою любовь. Он встретил Инессу Андроникашвили, из княжеской семьи. Их брак продлился более 45 лет, но в 1998 году женщина ушла из жизни. В память о ней художник организовал свою первую персональную выставку в Москве. У Зураба и Инессы есть дочь Елена, а также трое внуков — Василий, Виктория и Зураб, все они выбрали путь в искусстве. В семье мастера растут четверо правнуков: Александр, Николай, Филипп и Мария-Изабелла.
В последние годы жизни скульптор жил с Татьяной Кочемасовой, которая была младше его на 46 лет. Она — талантливая художница, и хотя Зураб называл ее своей женой, они не зарегистрировали брак.
Воспитал двух девочек, помимо дочериКогда дочке Церетели было всего три года, она вернулась с прогулки с двумя подругами. Девочки выглядели очень грязными. Поскольку их родители не пришли за ними, художник и его жена решили помочь: помыли малышек и уложили спать. Утром, после того как девочек накормили, появилась их бабушка, которая была пьяной. Выяснилось, что девочки из Воронежа. Их отец умер, а мама страдала от алкоголизма. Хотя Церетели не оформлял официальное усыновление, он воспитывал их как своих детей. Он не хотел задевать чувства девочек, ведь их мама всё еще была жива.
Смерть скульптораВ 2024 году Зураб Константинович отметил 90-летний юбилей и не сбавлял темпа. Он продолжал создавать новые работы, открывал выставки и проводил мастер-классы. Художник охотно общался с журналистами и позировал фотографам. Секретом здоровья и долголетия он называл постоянный труд без отпусков и пауз. Юбилей мастера привлек внимание властей. В конце 2023 года в галереях «Здесь на Таганке» и «Китай-город» открылись экспозиции его произведений. Позже в «А3» показали эмали и малые скульптуры автора.
22 апреля 2025 года пришла трагическая новость: Зураб Церетели ушел из жизни. Об этом сообщил его помощник Сергей Шагулашвили. Причиной смерти стала остановка сердца. Скульптор умер в своей квартире около половины второго ночи. Его похоронили рядом с супругой на кладбище в Тбилиси.
КритикаРената Литвинова выразила свои соболезнования в связи с кончиной Зураба Церетели. Актриса и режиссёр отметила, что его скульптуры вызывали разные мнения и эмоции.
«Зураб Константинтинович Церетели удивительный был скульптор – никогда не забуду каменного Лужкова в его гигантской мастерской (он приветливо провёл по ней нам с Рустамом Хамдамовым экскурсию) – гигантский тогдашний мэр Москвы, играющий в теннис в шортах и почему-то в этой его фирменной зимней кепке. И следом снова изваяние Лужкова, уже более одетого и тоже в кепке, но при этом сжимающего в руке ещё одну кепку. Куда подевались теперь все эти уже тогда невостребованные "шедевры"? Всё-таки мой шок от его скульптур я так ярко помню, а редко, когда в тебе остаются от чего-то хоть какие-то воспоминания и чувства», — написала Литвинова.
Зураб Церетели создал больше 5000 скульптурных работ, которые находятся не только в странах бывшего СССР, но и за рубежом.