«Доказать три факта»: Адвокат рассказал, можно ли судебно наказать Лебедева за оскорбления Иванченко

21 апреля 2026, 12:07

Адвокат Воропаев: наказать Лебедева за оскорбления Иванченко будет сложно

Артемий Лебедев (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Одна из насущных тем в медиасфере — оскорбления Олеси Иванченко Артемием Лебедевым на шоу «Натальная карта». Ролики-нарезки выпуска разлетелись по сети с невероятной скоростью. Зрители разделились на несколько групп: одни требуют в срочном порядке «отменить» дизайнера, другие неистово встают на его защиту, а третьи просто наслаждаются зрелищем. Между тем, сама ведущая шоу Иванченко признается, что это был один из сложнейших выпусков.





Член московской коллегии адвокатов Павел Воропаев в беседе с «Радио 1» заявил, что привлечь к ответственности Лебедева в конфликте с Иванченко будет крайне сложно.





«Для удовлетворения иска суд требует доказать три факта: факт распространения сведений ответчиком, порочащий характер этих сведений, несоответствие этих сведений. Суд разграничивает утверждения о фактах (их нужно опровергать) и оценочные суждения (их защищать не нужно). Но если оценочное суждение выражено в неприличной (матерной) форме, оно может быть признано оскорблением», — сказал он.

«Нужно сделать нотариальный протокол осмотра страницы в интернете. Без этого ответчик удалит видео, и вы не докажете факт распространения. В иске надо четко указать: какие фразы считаются оскорбительными и почему это порочит. И требовать можно: удалить конкретные фразы, запретить дальнейшее распространение, компенсировать моральный вред», — отметил Воропаев.

«Ваш главный союзник в суде — государственный эксперт-лингвист. Если он в заключении напишет, что фраза является оскорблением суд почти наверняка встанет на сторону оскорбленного. Если же он скажет, что это "оценочное суждение" — в иске откажут», — резюмировал он.