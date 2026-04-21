«Я падал, меня шатало»: Игорь Саруханов рассказал о своих методах похудения
Певец Саруханов признался, что сбросил 22 кг на дефиците калорий
Заслуженный артист России Игорь Саруханов признался, что сбросил 22 килограмма благодаря дефициту калорий. Об этом стало известно газете KP.RU.
По словам певца, достичь такого результата было «очень сложно»: ему пришлось «закрыть рот на замок и есть в десять раз меньше», а также взвешивать каждый продукт. Артист признался, что из-за строгих ограничений его иногда шатало, и он даже падал.
«Это было просто тяжело. Было 112 килограммов, стало 90, это минус 22 килограмма», — сказал Саруханов.Процесс похудения оказался серьезным испытанием в том числе из-за плотного гастрольного графика. На сцене артист тратил много энергии, при этом приходилось жестко контролировать питание и калории.
Сейчас Саруханов признается, что набрал несколько сброшенных килограммов обратно, но продолжает следить за собой и старается не переедать. Свой прежний вес он связал с неправильными пищевыми привычками.
Ранее певец делился, что лишний вес заметно ухудшал его самочувствие: появлялись скачки давления, одышка и повышенный уровень сахара. После консультации с врачом он начал соблюдать рекомендации, добавил плавание, ежедневную планку и умеренные тренировки в зале.