«Я падал, меня шатало»: Игорь Саруханов рассказал о своих методах похудения

21 апреля 2026, 13:08

Певец Саруханов признался, что сбросил 22 кг на дефиците калорий

Заслуженный артист России Игорь Саруханов признался, что сбросил 22 килограмма благодаря дефициту калорий. Об этом стало известно газете KP.RU.





По словам певца, достичь такого результата было «очень сложно»: ему пришлось «закрыть рот на замок и есть в десять раз меньше», а также взвешивать каждый продукт. Артист признался, что из-за строгих ограничений его иногда шатало, и он даже падал.

«Это было просто тяжело. Было 112 килограммов, стало 90, это минус 22 килограмма», — сказал Саруханов.