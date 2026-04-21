«Я падал, меня шатало»: Игорь Саруханов рассказал о своих методах похудения

Певец Саруханов признался, что сбросил 22 кг на дефиците калорий
Игорь Саруханов (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Заслуженный артист России Игорь Саруханов признался, что сбросил 22 килограмма благодаря дефициту калорий. Об этом стало известно газете KP.RU.



По словам певца, достичь такого результата было «очень сложно»: ему пришлось «закрыть рот на замок и есть в десять раз меньше», а также взвешивать каждый продукт. Артист признался, что из-за строгих ограничений его иногда шатало, и он даже падал.

«Это было просто тяжело. Было 112 килограммов, стало 90, это минус 22 килограмма», — сказал Саруханов.
Процесс похудения оказался серьезным испытанием в том числе из-за плотного гастрольного графика. На сцене артист тратил много энергии, при этом приходилось жестко контролировать питание и калории.

Сейчас Саруханов признается, что набрал несколько сброшенных килограммов обратно, но продолжает следить за собой и старается не переедать. Свой прежний вес он связал с неправильными пищевыми привычками.

Ранее певец делился, что лишний вес заметно ухудшал его самочувствие: появлялись скачки давления, одышка и повышенный уровень сахара. После консультации с врачом он начал соблюдать рекомендации, добавил плавание, ежедневную планку и умеренные тренировки в зале.
Лидия Пономарева

