Драки в школе, буллинг и предвзятое отношение из-за фамилии: как складывается судьба представительницы актерской династии Елизаветы Янковской?
1 мая российская актриса Елизавета Янковская отмечает 31-летие. Представительница известной актерской династии получила широкую известность благодаря главной роли в фильме «Ника», а также участию в проектах «История одного назначения» и «Балет». Подробнее о ее боиграфии и личной жизни — в материале «Радио 1».
Биография Елизаветы Янковской: семья и ранние годыЕлизавета Янковская родилась 1 мая 1995 года в Москве. Она выросла в знаменитой актерской семье: ее дед — Олег Янковский, бабушка — Людмила Зорина, родители — Филипп Янковский и Оксана Фандера. Ее брат Иван Янковский также стал известным актером.
С раннего детства Лиза находилась в творческой среде. Она часто сопровождала отца и дедушку на съемочные площадки, однако по-настоящему осознала значение их профессии уже в более зрелом возрасте.
В детстве девочка отличалась нестандартным мышлением и подходом к творчеству. Она мечтала сыграть Каштанку, а после знакомства с литературой ближневосточных авторов — воплотить образ мусульманского мальчика. С восьми лет Янковская начала вести дневники, а записи, сделанные в 14 лет, она считала особенно важными, поскольку в них отразилось формирование ее самостоятельного мышления.
Позднее она начала писать рассказы, однако показывала их только близким людям и своему мастеру в ГИТИСе Олегу Кудряшову. Руководитель курса даже предлагал перевести ее на режиссерское отделение, считая, что в актерской профессии ей может стать скучно.
Детские трудности и восприятие фамилииРаспространенное мнение о легкой жизни наследников известных фамилий Янковская опровергала. Она отмечала, что с детства ощущала давление ожиданий и сталкивалась с агрессией со стороны окружающих.
«Я всегда знала, что от меня ждут великих свершений. Сейчас все используют так много новых понятий — газлайтинг, токсичность, абьюз и прочие термины для явлений, на которые человечество наконец-то обратило внимание. А я вдруг поняла, что нет никакого слова, относящегося к детям из известных семей и к их проблемам. Хотя на самом деле детей из известных семей очень часто троллят. Я училась в обычной образовательной школе — и постоянно там дралась. Я била ребят, меня били, унижали и оскорбляли просто из-за того, что мой дедушка — известный артист», — делилась Елизавета.Особенно остро давление со стороны общества проявилось после смерти Олега Янковского. В возрасте 14 лет Лиза столкнулась с повышенным вниманием журналистов, которые пытались получить от нее комментарии о личной трагедии. С тех пор актриса негативно относится к светским мероприятиям и публичности.
До 12 лет у нее практически не было друзей. При поступлении в вуз она также столкнулась с предвзятым отношением: абитуриенты обсуждали возможное влияние семьи на ее поступление. Со временем она научилась игнорировать подобные разговоры и воспринимать ситуацию с юмором.
Образование и творческое становлениеЕлизавета Янковская попала на факультет, где актеры и режиссеры проходили обучение параллельно, что позволяло им взаимодействовать в рамках учебного процесса.
«Мечтала об этом с восьмого класса, даже проучилась в Школе-студии МХАТ два года, но все равно ушла в ГИТИС. У режиссеров была своя программа, у актеров своя, но была еще и совместная часть, где мы учились работать с режиссерами, а режиссеры учились объяснять артисту, что им нужно», — рассказывала она.В студенческие годы сформировались ее художественные предпочтения. Янковская увлеклась сериалом «Твин Пикс», творчеством Дэвида Линча, а также работами актеров Адама Драйвера и Фрэнсис Макдорманд. Среди ориентиров в профессии она называла Дастина Хоффмана. Отдельно актриса подчеркивала свое восхищение талантом брата:
«Я дико горжусь своим братом. Наверное, он единственный, к кому у меня остался культ Бога. Я его обожаю, восхищаюсь и считаю, что он фантастический, самый красивый артист нашей страны», — отмечала артистка.
Театр и первые ролиСценический дебют актрисы состоялся в МХТ имени Чехова, где она исполнила роль Юльки в спектакле «Человек из рыбы». Зрители положительно оценили ее способность передавать комедийные сцены с сдержанной мимикой.
Позднее Янковская участвовала в постановках театра «Практика», включая спектакль «Гипнос», а также сыграла в постановке «Созвездия» Александра Алябьева.
Карьера в кино и признаниеПервым кинопроектом для актрисы стали «Взрослые люди», однако из-за переноса съемок и занятости в учебе она не смогла принять участие в работе.
В дальнейшем Янковская исполнила роль сестры Софьи Толстой в фильме «История одного назначения», а также снялась в проектах «Оптимисты. Карибский сезон» и «Подельники». Значимым этапом в ее карьере стала роль Лены Гарбер в триллере «Пропавшая». На участие в проекте претендовали около 2500 кандидаток, однако роль получила именно Янковская.
«В какой-то момент мне сообщили в почте, что было очень много девочек, но выбрали меня. Я достаточно скромный человек, и в этот момент у меня было ощущение, как будто я Гарри Поттер… Не знаю, как сказать. От поздравлений, излишнего внимания, фанфар синдром самозванца у меня моментально врубается, я сразу теряюсь. Пока что не умею адекватно реагировать на такие вещи», — вспоминала Янковская.Широкое признание Янковская получила после роли поэтессы Ники Турбиной в фильме «Ника». За эту работу она получила специальный приз на американском кинофестивале. При этом актриса отмечала сложности с выходом из образа:
«После "Ники" я неделю полежала в больнице. Аня Михалкова меня учила тонкостям и актерским мудростям, как выходить из персонажа. Мне иногда нужно уметь отходить. Возможно, мне помогли бы в этом жанровые роли. Потому что за месяц до съемок "Ники" я сидела дома, ни с кем не общалась, читала стихи», — говорила она.Позднее актриса снялась в сериале «Балет» и исполнила роль балерины в драмеди «Фрау». В ближайших планах — участие в проектах «Витязи» и «Крысолов».
Личная жизнь Елизаветы ЯнковскойЕлизавета Янковская старается не афишировать личную жизнь. Ранее ее связывали с актером Александром Палем. По неофициальной информации, ради этих отношений она перевелась в ГИТИС. В 2017 году появились сообщения о расставании пары, однако позже их вновь видели вместе.
Знакомые пары отмечали, что Лиза и Саша — очень свободные внутренне люди, и в таких союзах отношениям часто требуются более или менее длительные перерывы. По их мнению, влюбленные, видимо, успели отдохнуть друг от друга, так как на праздновании дня рождения Александра они выглядели абсолютно счастливыми.
В 2021 году Оксана Фандера опубликовала в социальных сетях фотографии, на которых Янковская и Паль проводили время вместе, а позже актриса появилась с ним на «Кинотавре», тем самым подтвердив отношения.
В последние годы актриса состоит в отношениях с музыкантом и актером Вадимом Королевым. Они познакомились на съемках фильма «Фрау», где сыграли пару. Экранные отношения переросли в реальные. В 2024 году в СМИ обсуждали возможную свадьбу, однако официальных заявлений не последовало. В настоящее время пара проживает в Париже.
Елизавета Янковская сегодняЕлизавета Янковская — одна из самых закрытых актрис своего поколения, поэтому классических «желтых» скандалов, связанных с ее именем, практически нет. Она ведет непубличный образ жизни и тщательно фильтрует темы для интервью.
Янковская продолжает активно развивать карьеру в кино и театре, в том числе за пределами России. Одним из значимых проектов стало участие в фильме испанского режиссера Альберта Серры «Не от мира сего», где ее партнерами стали Райли Кио и Ф. Мюррей Абрахам.
Помимо кино, актриса участвует в независимых театральных постановках за рубежом, включая спектакль «Я — Марлен», и регулярно гастролирует.
Несмотря на востребованность, Янковская отмечает, что актерская профессия требует постоянной внутренней работы и не дает стабильности, поэтому она пробует себя в других сферах: занимается фотографией, пишет тексты и активно участвует в волонтерских инициативах, помогая приютам для животных.