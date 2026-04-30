30 апреля 2026, 14:29

Елизавета Янковская (фото: Instagram* / lizayank)

1 мая российская актриса Елизавета Янковская отмечает 31-летие. Представительница известной актерской династии получила широкую известность благодаря главной роли в фильме «Ника», а также участию в проектах «История одного назначения» и «Балет». Подробнее о ее боиграфии и личной жизни — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Елизаветы Янковской: семья и ранние годы Детские трудности и восприятие фамилии Образование и творческое становление Театр и первые роли Карьера в кино и признание Личная жизнь Елизаветы Янковской Елизавета Янковская сегодня

Биография Елизаветы Янковской: семья и ранние годы

Детские трудности и восприятие фамилии

«Я всегда знала, что от меня ждут великих свершений. Сейчас все используют так много новых понятий — газлайтинг, токсичность, абьюз и прочие термины для явлений, на которые человечество наконец-то обратило внимание. А я вдруг поняла, что нет никакого слова, относящегося к детям из известных семей и к их проблемам. Хотя на самом деле детей из известных семей очень часто троллят. Я училась в обычной образовательной школе — и постоянно там дралась. Я била ребят, меня били, унижали и оскорбляли просто из-за того, что мой дедушка — известный артист», — делилась Елизавета.

Образование и творческое становление

«Мечтала об этом с восьмого класса, даже проучилась в Школе-студии МХАТ два года, но все равно ушла в ГИТИС. У режиссеров была своя программа, у актеров своя, но была еще и совместная часть, где мы учились работать с режиссерами, а режиссеры учились объяснять артисту, что им нужно», — рассказывала она.

«Я дико горжусь своим братом. Наверное, он единственный, к кому у меня остался культ Бога. Я его обожаю, восхищаюсь и считаю, что он фантастический, самый красивый артист нашей страны», — отмечала артистка.

Театр и первые роли

Карьера в кино и признание

«В какой-то момент мне сообщили в почте, что было очень много девочек, но выбрали меня. Я достаточно скромный человек, и в этот момент у меня было ощущение, как будто я Гарри Поттер… Не знаю, как сказать. От поздравлений, излишнего внимания, фанфар синдром самозванца у меня моментально врубается, я сразу теряюсь. Пока что не умею адекватно реагировать на такие вещи», — вспоминала Янковская.

«После "Ники" я неделю полежала в больнице. Аня Михалкова меня учила тонкостям и актерским мудростям, как выходить из персонажа. Мне иногда нужно уметь отходить. Возможно, мне помогли бы в этом жанровые роли. Потому что за месяц до съемок "Ники" я сидела дома, ни с кем не общалась, читала стихи», — говорила она.

Личная жизнь Елизаветы Янковской

Елизавета Янковская сегодня