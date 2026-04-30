Shaman отказался от поездки на «Интервидение» в Саудовскую Аравию по единственной причине
Певец Shaman (Ярослав Дронов) заявил, что не сможет принять участие в музыкальном конкурсе «Интервидение», который пройдет в Саудовской Аравии. О причинах он рассказал в беседе с ТАСС.
По словам артиста, ему не рекомендовано покидать территорию России. Однако исполнитель хита «Я русский» планирует следить за шоу в онлайн-формате.
Напомним, в 2025 году Shaman представлял Россию на возрожденном «Интервидении». Тогда исполнитель обратился к жюри с просьбой не оценивать его выступление, чтобы избежать конкуренции с гостями страны.
Кроме того, недавно Дронов прокомментировал ситуацию, произошедшую на Байкале. В своем личном блоге артист заявил, что не испытывает стыда за то, что «попробовал на вкус» его лед и объяснил почему. Как оказалось, в будущем певец планирует выпустить композицию, посвященную легендарному озеру.
