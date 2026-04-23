Два раза уводила мужей из семьи, крутила романы с актерами и отказала бизнесмену: какие тайны в личной жизни скрывает Мирослава Карпович?
Личная жизнь Мирославы Карпович окутана тайной. С каждым годом ей приписывают романы с известными людьми. Актриса никогда не была замужем и у нее нет детей, однако ее имя часто мелькает в светских новостях — то в роли разлучницы, то в роли невесты. О самых громких событиях в личной жизни Карпович — в материале «Радио 1».
Слухи о романе с Филиппом Бледным
Мирослава, несмотря на свою страсть к театру и кинематографу, всегда избегала искать романтические отношения в этом окружении. Она долго не видела в актерах потенциальных партнеров, считая, что с ними возможна только дружба. После учебы вместе с будущими артистами эта уверенность лишь укрепилась.
Тем не менее, слухи о романтических связях артистки с другими знаменитостями не прекращались. Одним из таких слухов был роман с Филиппом Бледным, известным по роли Веника в «Папиных дочках». Они неоднократно появлялись на мероприятиях вместе, и их дружба не вызывала сомнений. Однако Карпович ясно давала понять, что между ними нет ничего большего. Позднее стало известно, что Филипп встречается с Анастасией Сиваевой.
Отношения с бизнесменами
Благодаря популярности, которую ей принес сериал, Мирослава не придавала большого значения этим слухам. Среди ее поклонников было много состоятельных людей, которые дарили ей подарки. Один из них действительно привлек ее внимание, но отношения не сложились, так как мужчина оказался женат. Это стало причиной их разрыва.
В 2015 году появилась информация о том, что Мирослава планирует жить вместе с арт-директором московского клуба Артемом Шатровым. Об этом сообщила подруга артистки Елена Старикова. Однако причины, по которым эти отношения не сложились, остались неизвестными.
Интрижка с Егором Кридом
Егор Крид стал следующей знаменитостью, которую заподозрили в романтической связи с актрисой. В тот период он делал первые шаги в музыкальной индустрии и продолжал обучение в школе. Слухи о его отношениях с Карпович, которая была на девять лет старше, вызвали шквал негативных эмоций в ее адрес.
Мирославе пришлось опровергать обвинения, утверждая, что она провела с Кридом всего два дня во время съемок клипа на одну из его композиций. По ее словам, менеджер молодого исполнителя связался с ней и предложил сотрудничество, чтобы улучшить его узнаваемость.
Связь с Аристархом Венесом
В 2014 году фанаты начали обсуждать возможные отношения Мирославы Карпович с её партнёром по съёмкам фильма «Корпоратив» Аристархом Венесом. Однако эти слухи не подтвердились.
«Я никогда не связывала свою жизнь с перечисленными молодыми людьми, — заявила Карпович о Бледном, Криде и Венесе. — Я никогда не встречалась ни с актерами, ни с режиссерами, ни с продюсерами. Я вообще не воспринимаю мужчин-актеров как класс. Не в обиду им будет сказано», — сказала артистка в одном из интервью.
Попытка увести Ягудина из семьи
В светских кругах ходили слухи, что Мирослава Карпович якобы пыталась увести Алексея Ягудина из семьи, когда они вместе участвовали в спектакле. Утверждали, что Мирослава постоянно писала Алексею и присылала свои фотографии, пока он был с беременной Татьяной Тотьмяниной.
Сама артистка сначала предпочла не комментировать эти обвинения, в то время как Ягудин публично заявил, что ничего подобного не происходило. Позже Мирослава сообщила, что никогда не рассматривала женатых мужчин и не могла бы совершить такой поступок.
Несчастная любовь с Павлом Прилучным
В интернете также ходили слухи о романе Мирославы Карпович с женатым Павлом Прилучным. Их знакомство произошло в 2019 году на репетициях спектакля «Косметика врага» в тот момент, когда брак актера с Агатой Муцениеце был на грани распада, хотя официально ещё сохранялся.
Когда в 2020 году их брак всё же рухнул, жёлтая пресса ликовала, найдя виновницу. Фотографии, на которых они вместе делают покупки и отдыхают в Крыму с детьми Павла, были представлены как «неопровержимые» доказательства того, что «папина дочка» стала причиной разрушения семьи. На актрису посыпались угрозы и проклятия от ненавистников, которые желали ей смерти и требовали уйти с экранов. Актриса проявила удивительное терпение, не отвечая на нападки, шутила, что поток негатива привёл к росту числа подписчиков, и долгое время воздерживалась от комментариев о своих отношениях с Павлом.
«Могу лишь сказать, что совесть моя чиста. И да, мама научила меня не брать чужого. Пусть не всем земным жителям это видно, но сверху все отлично разглядели и в курсе моих поступков», — заявляла звезда.
Павел долгое время подогревал интерес к этим отношениям. Когда влюбленных звезд спрашивали, почему они скрывают связь, Карпович говорила, что ничего не скрывает, а просто не афиширует. Тем не менее, всем было очевидно, что Прилучный занял особое место в её жизни.
Затем он неожиданно женился на Зепюр Брутян в 2022 году, оставив Мирославу разочарованной. Позже в интервью он признал, что использовал актрису как «жилетку».
«Я был жутко подавленный эти три года после развода... Если бы не Мира, я бы, наверное, не вытянул то время. Мы никогда не говорили, что мы парень с девушкой. Мне так жалко девчонку, она столько всего из-за этого натерпелась», — отмечал Прилучный.
Мирослава Карпович испытала глубокое разочарование: её лишь использовали, а затем оставили, когда трудности остались позади.
Свадьба с Евгением Банифатовым
В апреле этого года в средствах массовой информации появилась новость о том, что Мирослава Карпович намекнула на помолвку со своим возлюбленным и коллегой, Евгением Банифатовым. По данным журналистов, свадебное торжество, вероятно, состоится в мае.
Однако вскоре актриса через личный блог опровергла слухи о своей помолвке. На своей странице в социальной сети Карпович разместила афишу своих предстоящих спектаклей. В комментариях к публикации одна из поклонниц поздравила знаменитость с предстоящей свадьбой, пожелав ей счастья и любви. В ответ на это Мирослава призналась, что не помолвлена.