«Не имеет права»: Анна Семенович высказалась о матерях и правах отцов
Анна Семенович высказалась на тему отношений родителей после расставания и роли отцов в жизни детей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По её мнению, личные обиды между бывшими супругами не должны мешать общению ребёнка с обоими родителями.
Артистка подчеркнула, что женщины не вправе ограничивать отцов в контакте с детьми только из-за конфликтов в паре. Она отметила, что плохие отношения между взрослыми не означают, что мужчина является плохим отцом.
Кроме того, Семенович поддержала инициативу Дениса Матросова о необходимости более прозрачного контроля за расходованием алиментов. По её словам, бывают ситуации, когда деньги используются не по назначению, и в этом вопросе стоит навести порядок.
При этом певица отдельно подчеркнула, что, несмотря на критику отдельных случаев, женщин нельзя унижать или оскорблять — к ним, по её мнению, всегда нужно относиться с уважением.
