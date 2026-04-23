«Мы тебе заплатим»: старший сын Евгения Плющенко раскрыл скандальную правду об отношениях с отцом. Подробности
21 апреля этого года Егор Ермак, старший сын Евгения Плющенко, шокировал публику откровениями о своих отношениях с отцом. 19-летний наследник признался, что не называет фигуриста папой и считает спортсмена человеком, который просто «поучаствовал в его жизни». Подробности о громких откровениях Ермака — в материале «Радио 1».
Кто такой Егор Ермак
Егор Ермак родился 15 июня 2006 года в семье олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и Марии Ермак. Их брак длился с 2005 по 2008 год и стал заметной, но кратковременной страницей в биографии фигуриста.
Знакомство Евгения Плющенко и Марии Ермак состоялось в 2005 году в Санкт-Петербурге, когда спортсмен был на пике своей карьеры. Увидев девушку в дорогом автомобиле, он сразу же обратил на неё внимание. По словам матери фигуриста, Евгений быстро принял решение жениться на Марии, дочери влиятельного бизнесмена из Петербурга.
В начале их отношений всё шло гладко: Мария проявляла заботу, создавала уют в доме и поддерживала Евгения на соревнованиях. Однако после заключения брака ситуация кардинально изменилась. По информации от близких фигуриста, Ермак стала проявлять патологическую ревность, которая затрагивала даже его друзей, мать и спортивную карьеру. Она настаивала на завершении выступлений мужа, что приводило к частым конфликтам.
Беременность Ермак совпала с кризисом в её отношениях с Плющенко. Согласно данным из открытых источников, Евгений несколько месяцев пытался справиться с давлением, но в итоге решил развестись, когда супруга была в положении.
После рождения сына ситуация обострилась. Мария записала ребёнка под именем Егор, отказавшись от ранее выбранного имени Кристиан, и дала ему свою фамилию, Ермак. Развод был завершён только в 2008 году, при этом суд отказал Плющенко в опеке над сыном. Как утверждает мать фигуриста, несмотря на юридические сложности, Евгений продолжал финансово поддерживать ребёнка и стремился наладить с ним отношения.
Подробности отношений Егора Ермака и Евгения Плющенко
Долгое время Егор Ермак избегал публичности. О его существовании знали многие поклонники фигурного катания, но никто не мог представить, как он живет. Из-за этого фанаты Евгения Плющенко часто строили догадки о судьбе сына своего кумира, а некоторые даже пытались самостоятельно найти скрытного наследника звезды.
Особенно их интересовало, почему родственники не общались. В прессе и социальных сетях часто высказывались предположения о причинах этого: ревность продюсера и жены фигуриста Яны Рудковской, препятствия со стороны бывшей жены Марии Ермак или нежелание самого Егора.
Сам спортсмен утверждал, что Егор может в любое время приехать к нему или даже переехать. После этих слов на сына Плющенко обрушилась новая волна критики.
Чтобы разрешить ситуацию и получить долгожданную заботу отца, Егор решил встретиться с ним. В этот момент спортсмен выступал в Санкт-Петербурге, где жил его сын.
В конце марта этого года Егор дождался окончания концерта и момента, когда фигурист вышел на улицу к своему автомобилю. Там и произошла долгожданная встреча, которая попала на камеры журналистов и случайных прохожих.
Несмотря на уверения Плющенко, что сын всегда может ему написать или приехать, реальность оказалась иной. Увидев Егора, спортсмен начал нервничать и торопиться закончить разговор.
Ермак спросил, почему отец не отвечал на его звонки, но тот лишь предложил продолжать писать, обещая, что все будет хорошо. В это время мимо пасынка промчалась Яна Рудковская, даже не поздоровавшись. Встреча отца и сына продлилась около 30 секунд, что сразу привлекло внимание общественности.
Попытка купить любовь сына
21 апреля 2026 года Егор Ермак дал интервью пляжному футболисту Денису Пархоменко. В беседе с телеведущим мужчина рассказал о своей судьбе, отметив, что Евгений Плющенко развелся с его матерью, когда ему исполнился всего год.
Очевидно, что Евгений сильно страдал из-за скандалов, связанных с брошенным ребенком, которому он почти не уделял внимания. Фигурист прилагал все усилия, чтобы создать видимость идеальной семьи, где нет никаких проблем. Для этого он даже был готов осыпать наследника подарками, пытаясь «купить» его любовь и внимание.
«Мне предлагали как-то раз поздравить его с днем рождения. Говорили, что мы тебе и заплатим, купим и подарки и так далее. Главное, приедь, снимись и поздравь меня с днем рождения. Я сказал: если бы ты меня попросил просто, как папа сына, я бы приехал и поздравил тебя. Я сказал, что покупать меня не надо, но с учетом того, что ты хочешь меня купить, я не приеду», — рассказал Егор.
В ходе беседы Ермак проявил сдержанность и не позволил себе грубостей в адрес своего известного отца. Ведущий, пытаясь спровоцировать гостя, спросил, изменял ли Плющенко своей жене. Егор подчеркнул, что не собирался вмешиваться в личную жизнь отца и не намерен углубляться в эту тему. Он выразил уверенность, что в будущем их общение с Плющенко будет крайне редким.
«Я не могу доверять этому человеку, просто погано. Я устал от лжи, от грязи. Поливают грязью мою семью, меня, маму, дедушку. Я звоню, мне не отвечают. Со мной не разговаривают, не хотят провести время вместе», — заключил Ермак.
Игрушка в конфликте родителей
Егор Ермак подчеркивал, что никогда не просил у родителей ни денег, ни подарков. Единственное, чего искренне хотел забытый ребенок, — это общаться с Плющенко и чувствовать свою значимость.
В 2024 году Егор предпринял попытку пригласить отца на свой день рождения, что стало бы первым случаем его присутствия на столь значимом для наследника событии. Однако, судя по всему, Плющенко не посчитал это необходимым и проигнорировал все сообщения сына.
По словам Ермака, у них существовала договоренность на этот день, но фигурист, как оказалось, решил ее не соблюдать, ограничившись лишь телефонным звонком. При этом Плющенко активно делился в социальных сетях своими впечатлениями от времяпрепровождения с другими детьми, включая поездки на отдых на Мальдивы и совместные празднования.
Эта разница в отношении глубоко задевала Егора, который постоянно искал способы провести время с отцом. Он сам предлагал различные интересные занятия и мероприятия, но не получал на них позитивного ответа.
Аналогичные отказы сопровождали и его просьбы о покупке вещей. Как рассказал Егор в интервью Денису Пархоменко, Плющенко обещал ему подарки, включая технику и другие предметы, но только при условии отказа от фамилии матери, принятия фамилии Плющенко и переезда в Москву. Егор не мог согласиться на такие условия.
Кроме того, Плющенко легко давал сыну обещания, которые впоследствии не выполнял. Например, зная о любви сына к квадроциклам, он пообещал подарить ему один на шестнадцатилетие. В итоге Егор получил желаемый транспорт, но уже от матери.
«Все потом, потом все решим», — каждый раз оправдывался спортсмен, по словам его наследника.
Фигурист, вместо обещанных подарков, отправлял своему сыну от первого брака только изношенную одежду других детей. Однако, по словам Ермака, знаменитость строго соблюдал установленные ограничения. Например, когда сын звезды был еще маленьким, они с матерью планировали поездку на море, но их остановили в аэропорту, сообщив, что фигурист запретил выезд.
Егор считает, что таким образом его отец вымещал свою обиду, используя сына как инструмент. Мужчина утверждает, что такое поведение родителя было крайне некорректным и унизительным.
«Он мне сказал такую фразу: "У меня обида на твою маму". А мне было на тот момент лет где-то 16–17. И после этого у меня более-менее все встало на свои места», —пояснил он.
В интервью старший сын олимпийского чемпиона заявил, что его целью было защитить свою семью и прекратить распространение ложных сведений о нем в интернете. По его словам, он дал интервью исключительно для того, чтобы его отец прекратил распространять недостоверную информацию о нем.
Реакция Евгения Плющенко на интервью Егора Ермака
Пока что сам спортсмен не дал ответа своему сыну. Во время интервью Егора Плющенко находился на отдыхе с Яной Рудковской и их сыновьями. После возвращения с курорта фигурист пока не прокомментировал слова старшего наследника.
В блоге спортсмена можно найти только видеозаписи с его семейного отдыха. На последнем видео Плющенко сидел у воды и размышлял о том, что принесёт ему новый сезон.