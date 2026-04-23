«Мы тебе заплатим»: старший сын Евгения Плющенко раскрыл скандальную правду об отношениях с отцом. Подробности

23 апреля 2026, 13:21

21 апреля этого года Егор Ермак, старший сын Евгения Плющенко, шокировал публику откровениями о своих отношениях с отцом. 19-летний наследник признался, что не называет фигуриста папой и считает спортсмена человеком, который просто «поучаствовал в его жизни». Подробности о громких откровениях Ермака — в материале «Радио 1».





Содержание Кто такой Егор Ермак Подробности отношений Егора Ермака и Евгения Плющенко Попытка купить любовь сына Игрушка в конфликте родителей Реакция Евгения Плющенко на интервью Егора Ермака

Кто такой Егор Ермак

Подробности отношений Егора Ермака и Евгения Плющенко

Попытка купить любовь сына

«Мне предлагали как-то раз поздравить его с днем рождения. Говорили, что мы тебе и заплатим, купим и подарки и так далее. Главное, приедь, снимись и поздравь меня с днем рождения. Я сказал: если бы ты меня попросил просто, как папа сына, я бы приехал и поздравил тебя. Я сказал, что покупать меня не надо, но с учетом того, что ты хочешь меня купить, я не приеду», — рассказал Егор.

«Я не могу доверять этому человеку, просто погано. Я устал от лжи, от грязи. Поливают грязью мою семью, меня, маму, дедушку. Я звоню, мне не отвечают. Со мной не разговаривают, не хотят провести время вместе», — заключил Ермак.

Игрушка в конфликте родителей

«Все потом, потом все решим», — каждый раз оправдывался спортсмен, по словам его наследника.

«Он мне сказал такую фразу: "У меня обида на твою маму". А мне было на тот момент лет где-то 16–17. И после этого у меня более-менее все встало на свои места», —пояснил он.

Реакция Евгения Плющенко на интервью Егора Ермака