17 марта 2026, 11:53

Татьяна и Ольга Арнтгольц

Татьяну и Ольгу Арнтгольц назвали в честь сестер Лариных из произведения А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Но в отличие от своих литературных тезок, жизнь сестер сложилась куда более ярко и позитивно. 18 марта обе актрисы отмечают 44 года. О том, что же происходит в их жизни сейчас — в материале «Радио 1».





Содержание Детство и юность сестер Арнтгольц Татьяна Арнтгольц: личная жизнь и семейные радости Ольга Арнтгольц: неудачный брак и развод Какие отношения между сестрами Арнтгольц Ольга и Татьяна Арнтгольц сегодня

Детство и юность сестер Арнтгольц

«Просто мы стали взрослеть, стали разными, начали это понимать, но специально для этого ничего не делали», — рассказывала Ольга.

Татьяна Арнтгольц: личная жизнь и семейные радости

«Когда мы с Иваном в одном издании рассказали, что разводимся, но остаемся друзьями, и попросили покоя, журналисты нас не услышали. Они начали сочинять свое. Караулили меня у театра, обманывали Ваню, говорили, что снимают для одного канала, а снимали для другого. После этого я о личной жизни предпочитаю не говорить вообще и редко общаюсь с журналистами», — рассказала артистка в интервью 7days.ru.

«Думаю, это было правильное решение — разойтись. В нашем браке было много хорошего. Успешными отношения между мужчиной и женщиной можно считать, когда рождается ребенок. Мы очень любим нашу дочку, которую продолжаем вместе воспитывать. Наши отношения просто себя изжили», — сказал он.

Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев

«С первого дня, когда я только увидел Таню, и до момента как я признался ей в любви и сделал предложение, я точно знал, что это моя женщина. Которая пришла в мою жизнь для каких-то важных вещей. И, действительно, у нас родился великолепный сын, я иногда смотрю на него и не верю: как это возможно, неужели я папа этого чудесного ребенка?» — говорил Богатырев.

«Знаки препинания уходят в прошлое, а осенний ветер задувает горячее метисовое сердце… Что-то очень близкое вдруг становится далеким, "далекое" спешит нравиться и не думает о последствиях… Твое "я" медленно растворяется в стакане колы, и ты летишь вдоль голых страниц своего "бессознательного"— в горячее неизбежное будущее. Шерше ля фам», — поделился актер.

Ольга Арнтгольц: неудачный брак и развод

«Мы родились на свет с разницей в 20 минут, а сыновья — с разницей в 20 дней», — отмечала Ольга в одном из интервью.

Ольга Арнтгольц

«У меня нет хобби. Точнее, мои интересы — это интересы моих троих детей. Дети занимаются хоккеем, теннисом, и я вникаю в тонкости их занятий. Правда, сама люблю спорт и много занималась спортом, но сейчас всю себя посвящаю семье. Для меня семья — на первом месте. Открыто говорю, что позволяю себе поработать, когда выпадает такая возможность», — рассказала «ЭГ» Арнтгольц.

Какие отношения между сестрами Арнтгольц

«Мне кажется, если тебе не в радость успехи родного человека, если ты завидуешь сестре, это абсолютно ненормально, патология какая-то. Когда искренне любишь кого-то, делишь с ним все — радости, горести, успехи и неудачи», — отметила Татьяна в одном из интервью.

«Мы не можем быть одинаковыми. Мы все равно два разных человека. Мне так легко с ней. Это моя вторая половина, моя третья рука, мое второе сердце», — сказала она.

Ольга и Татьяна Арнтгольц сегодня