«Сейчас она приходит в себя»: Дана Борисова заявила, что помирилась с дочерью после скандального выпуска «Битвы экстрасенсов»
Телеведущая Дана Борисова заявила, что выпуск шоу «Битва экстрасенсов» с участием ее дочери сделали скорее ради шума. По ее мнению, создатели проекта сознательно использовали семейные разногласия, чтобы привлечь дополнительное внимание к эпизоду.
Об этом знаменитость рассказала Общественной Службе Новостей. Она отметила, что сейчас отношения с Полиной постепенно налаживаются — им удалось найти общий язык, и раздувать давний конфликт звезда не хочет. Борисова подчеркнула, что съемки проходили давно, и она не видит смысла возвращаться к тому, что дочь говорила на площадке.
«Сейчас она приходит в себя после абьюзивных отношений», — сказала собеседница.
При этом Борисова призналась, что переживает за состояние дочери из‑за ее периодического увлечения алкоголем. Она уточнила, что они пытаются справляться с этой проблемой, хотя иногда Полина может «перебрать» с коктейлями. Вместе с тем теледива считает, что дочь понимает риски — Полина видела, к чему привел зависимый опыт матери, и, по мнению Даны, это вряд ли позволит ей «пойти по наклонной».