«Сейчас она приходит в себя»: Дана Борисова заявила, что помирилась с дочерью после скандального выпуска «Битвы экстрасенсов»

16 марта 2026, 18:31

ОСН: Дана Борисова заявила, что помирилась с дочерью после «Битвы экстрасенсов»

Дана Борисова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Телеведущая Дана Борисова заявила, что выпуск шоу «Битва экстрасенсов» с участием ее дочери сделали скорее ради шума. По ее мнению, создатели проекта сознательно использовали семейные разногласия, чтобы привлечь дополнительное внимание к эпизоду.





Об этом знаменитость рассказала Общественной Службе Новостей. Она отметила, что сейчас отношения с Полиной постепенно налаживаются — им удалось найти общий язык, и раздувать давний конфликт звезда не хочет. Борисова подчеркнула, что съемки проходили давно, и она не видит смысла возвращаться к тому, что дочь говорила на площадке.





«Сейчас она приходит в себя после абьюзивных отношений», — сказала собеседница.