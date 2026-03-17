Маше Распутиной грозит выселение из дома из-за спора ее мужа с бывшей женой

Певица Маша Распутина заявила об угрозе выселения из дома в Подмосковье. По её словам, конфликт возник на фоне судебного спора между её супругом и его бывшей женой.





Артистка рассказала в соцсетях, что проживает в доме в деревне Таганьково вместе с мужем Виктором Захаровым и дочерью-инвалидом. Она подчеркнула, что переезд может серьёзно повлиять на состояние ребёнка, которому необходимы стабильные условия и постоянное лечение.



По словам Распутиной, проблемы начались после имущественного спора Захарова с бывшей супругой. Изначально суд отказал в требованиях, однако позже решение пересмотрели, и с мужчины взыскали более 50 миллионов рублей, а затем сумма выросла до 70 миллионов.



В июне 2025 года Арбитражный суд Московской области признал Захарова банкротом. В декабре суд обязал предоставить доступ в дом финансовому управляющему для описи имущества. Апелляция оставила это решение без изменений.



Распутина утверждает, что на собрании кредиторов бывшая жена её супруга предложила продать дом, признав его «роскошным», и приобрести взамен другое жильё. Сейчас суд рассматривает вопрос о статусе недвижимости.



Певица заявила, что не имеет другой собственности, так как ранее продала своё жильё и вложила средства в обустройство нынешнего дома. В открытом обращении она попросила вмешательства и назвала происходящее несправедливым.

