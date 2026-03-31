Екатерина Гордон объяснила, почему не стала защищать семью покойного мужа Седоковой Яниса Тиммы в суде

31 марта 2026, 12:10

Екатерина Гордон не стала защищать семью Яниса Тиммы из-за отстутсвия перспективы

Екатерина Гордон (фото: кадр из подкаста «Переговорка»)

Адвокат Маргарита Гаврилова, представляющая интересы семьи покойного баскетболиста Яниса Тиммы, озвучила свою версию развития отношений спортсмена с певицей Анной Седоковой. По её словам, знакомство пары не было случайным и развивалось по заранее продуманному сценарию.





Юрист утверждает, что первое взаимодействие пары произошло на открытии заведения Седоковой на Саввинской набережной в Москве. Тогда Тимме в качестве подарка предложили свитшот, а также попросили оставить контакт — написать на листке свой аккаунт в социальной сети.



Как отмечает Гаврилова, на той же записке певица дала поручение своей команде связаться с баскетболистом и уточнить адрес для доставки подарка. Вскоре Тимма получил вещь, после чего опубликовал сторис в свитшоте и отметил аккаунт Седоковой.



«С этого момента началась операцию по опустошению и уничтожению Яниса», — заявила юрист.

Анна Седокова и Янис Тимма (фото: Instagram* / annasedokova)

«Я не берусь за дела, где мы не видим внятной юридической перспективы. Поэтому когда мы не видим основы юридической, то устраивать шоу вокруг этого мы не считаем нужным», — заявила Гордон.

«Мне кажется, я Ане в свое время сказала все, я не настолько закомплексованный и зацикленный человек, чтобы всю жизнь кому-то мстить. У Ани непростая судьба, сейчас я не испытываю к ней никакого негатива, в том числе поэтому мы оказались от работы», — поделилась она.