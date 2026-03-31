Екатерина Гордон объяснила, почему не стала защищать семью покойного мужа Седоковой Яниса Тиммы в суде
Адвокат Маргарита Гаврилова, представляющая интересы семьи покойного баскетболиста Яниса Тиммы, озвучила свою версию развития отношений спортсмена с певицей Анной Седоковой. По её словам, знакомство пары не было случайным и развивалось по заранее продуманному сценарию.
Юрист утверждает, что первое взаимодействие пары произошло на открытии заведения Седоковой на Саввинской набережной в Москве. Тогда Тимме в качестве подарка предложили свитшот, а также попросили оставить контакт — написать на листке свой аккаунт в социальной сети.
Как отмечает Гаврилова, на той же записке певица дала поручение своей команде связаться с баскетболистом и уточнить адрес для доставки подарка. Вскоре Тимма получил вещь, после чего опубликовал сторис в свитшоте и отметил аккаунт Седоковой.
«С этого момента началась операцию по опустошению и уничтожению Яниса», — заявила юрист.Гаврилова настаивает, что действия певицы носили расчетливый характер, что, по ее мнению, подтверждает схема с подарком. В подкасте «Переговорка» для «Радио 1» и Propusk.tv журналист Георгий Иващенко обсудил эту тему с юристом Катей Гордон, которая подвергла подобные заявления критике.
Она также пояснила, что ранее рассматривала возможность представлять интересы родственников Тиммы, однако отказалась от участия в деле из-за отсутствия, по её оценке, четкой правовой перспективы. При этом она отметила, что знакома с ситуацией.
«Я не берусь за дела, где мы не видим внятной юридической перспективы. Поэтому когда мы не видим основы юридической, то устраивать шоу вокруг этого мы не считаем нужным», — заявила Гордон.Кроме того, известно, что прошлом адвокат имела личные претензии к Седоковой. Причина вражды — дела давно минувших дней: Катя убеждена, что в своё время Седокова стала причиной разлада в её браке, закрутив роман с мужем Гордон, адвокатом Сергеем Жориным. Однако на сегодняшний день Гордон не испытывает негативных эмоций по поводу певицы.
«Мне кажется, я Ане в свое время сказала все, я не настолько закомплексованный и зацикленный человек, чтобы всю жизнь кому-то мстить. У Ани непростая судьба, сейчас я не испытываю к ней никакого негатива, в том числе поэтому мы оказались от работы», — поделилась она.После смерти 32-летнего баскетболиста его семья обратилась в суд с требованием взыскать с певицы около 60 миллионов рублей. Речь идет о половине средств, полученных от продажи совместной недвижимости. Родственники Тиммы считают, что Седокова оказала негативное влияние на его карьеру и финансовое положение.
Гордон, комментируя ситуацию, призвала прекратить публичные споры вокруг этой истории и уважительно отнестись к памяти спортсмена.