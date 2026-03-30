«Был крепкий фундамент»: Шарлотта Райли приоткрыла тайну крепкого союза с Томом Харди
Жена Тома Харди рассказала, как поддерживает семейную идиллию после 15 лет брака
Секрет прочности брачного союза между Шарлоттой Райли и Томом Харди кроется в том, что они прошли путь вместе еще до голливудского успеха актера. Об этом пишет The Times.
Напомним, пара обручена уже 15 лет. Звезда подчеркнула, что фундамент их отношений сложился задолго до того, как мир начал восхищаться талантом Тома.
«Мы росли вместе. И когда мир начал сходить с ума по нему, у нас уже был крепкий фундамент: привычка поддерживать, а не соревноваться», — сказала Райли.Появление детей, как признается Шарлотта, стало важным испытанием для пары. За пределами красной дорожки Том Харди — просто заботливый отец. Он наравне с женой справляется с повседневными родительскими задачами: от решения «кризиса трех лет» до смены подгузников.
Райли откровенно говорит о реалиях семейной жизни. По ее словам, бессонные ночи, плотный график съемок, который нередко разлучает супругов, и шумная атмосфера дома с маленькими детьми стали частью их повседневности. Но несмотря на вызовы, паре удается сохранять близость и теплоту в отношениях.