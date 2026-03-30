Известная российская певица горюет из-за предательства близких людей
Популярная российская певица Слава оказалась в центре внимания не только из-за своих творческих достижений, но и из-за личных переживаний, которыми она поделилась с поклонниками в своих социальных сетях.
По ее словам, в трудный период близкие люди отвернулись от нее, вместо поддержки оставив артистку наедине с проблемами.
«Не знаю, чем я это заслужила. Добротой, наверное», — написала она.
Слава призналась, что каждый день плачет из-за предательства родных.
В марте 2021 года женщина поделилась с подписчиками горестной новостью о смерти своей матери, с которой у неё были тесные отношения. Эта трагедия стала для неё тяжелым ударом, особенно учитывая, что пять лет назад она уже пережила утрату отца, который погиб в результате аварии, когда его машина стояла на светофоре и в неё врезалась пьяная молодежь.