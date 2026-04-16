«Если будет суд, я от тебя отрекусь»: что армянская дочь Елены Прокловой не могла простить матери и почему была вынуждена воровать еду у собаки
Всесоюзная известность пришла к Елене Прокловой в тринадцать лет — после исполнения роли Герды в «Снежной королеве». Однако подлинную славу актрисе принесла другая картина. В середине 1970-х она воплотила на экране Ларису Ивановну — ту самую, к которой так стремился герой «Мимино». Казалось, всё складывается удачно: успех, признание, любовь зрителей. Но за кадром оставалось то, о чём долгое время молчали. Что именно довелось пережить артистке и почему она решилась откровенно рассказать об этом лишь сейчас — читайте в материале «Радио 1».
Спонтанное решение 19-летней Прокловой и её армянский «князь»От первой любви у Елены подрастала дочь — в ней текла армянская кровь. Девочку она родила в 19 лет, выйдя замуж за Виталия Мелик-Карамова — известного режиссёра-документалиста, спортивного комментатора и выходца из старинного армянского рода. Фамильный префикс «Мелик» в переводе означает «князь».
Мелик-Карамов окончил Московский архитектурный институт. Он строил театры, дворцы спорта и культуры в Свердловске и Северодвинске. А позже ушёл в журналистику — занимался информационной подготовкой к московской Олимпиаде 1980 года. Познакомил влюблённых старший брат Елены — Виктор, который дружил с Виталием. И юная актриса буквально потеряла голову от импозантного армянина. Проклова вспоминала с мягкой иронией, отмечая, что решение было принято спонтанно, без долгих раздумий.
«Брат тогда как раз жениться собирался. Да и я подумала: а чего б мне замуж не выйти?» — рассказывала Елена изданию TVcentr.ru.
Тяжёлое материнство Елены ПрокловойДочь Елены Прокловой Арина родилась в 1972 году. Но актрисе тогда было не до воспитания: учёба в МХАТ, съёмки и театр отнимали всё время. Когда девочке исполнилось три года, Проклова развелась с мужем Виталием Мелик-Карамовым — он настаивал на традиционной семейной жизни, а она была увлечена карьерой. Настоящими родителями для Арины стали бабушка и дедушка. Отец навещал дочь почти ежедневно. Елена же была редкой гостьей — забегала на полчаса и снова исчезала. Её родительская философия была проста: ребёнок накормлен, одет — остальное неважно.
«Мама постоянно пропадала на работе. Вообще не готовила. Мясо дома лишь в виде колбасы встречалось. Дело до того доходило, что я из миски собаки еду воровала», — рассказывает TVcenter.ru.
Когда Арине исполнилось двенадцать, Елена решила, что пора забрать дочь к себе. Но реальность оказалась жестокой: наследница не просто отказалась — она демонстративно от неё отреклась:
«Если будет суд, я от тебя отрекусь!» — передаёт TVcentr.ru.Для актрисы это был удар, от которого она приходила в себя долгие годы. Позднее своё отношение к материнству в те годы Проклова сравнила с образом персонажа из известной басни — «Попрыгуньи-стрекозы».
Прощение через боль — история взросления дочери ПрокловойПовзрослев, Арина во многом повторила судьбу Елены: вышла замуж, родила дочь Алису — и быстро развелась. Несмотря на красоту, девушка не пошла по маминым стопам. Сказалось детство: она насмотрелась на актёрскую профессию изнутри и выбрала другое. Сначала работала секретарём, потом официанткой. Позже Арина окончила Академию изящных искусств. А устроиться по специальности помог отец-армянин — он пристроил дочь художником и техническим дизайнером в фирму к своим землякам. Второй раз замуж Арина вышла в 39 лет, наконец обретя то тепло и надёжный тыл, о которых она мечтала ещё маленькой девочкой.
Мать и дочь долгие годы почти не разговаривали. Разрыв, который произошёл, когда Арина была подростком, казался непреодолимым. Однако в марте 2025 года, на 78-м году жизни, не стало Виталия Мелик-Карамова — того самого армянского отца, который ежедневно навещал дочь, пока Проклова пропадала на съёмочных площадках. Его уход стал переломным моментом для обеих женщин. Боль утраты, которую они пережили вместе, стала тем мостом, что соединил Елену и Арину спустя долгие годы отчуждения. Обиды и молчание не растворились без следа, но отступили — им на смену пришли разговоры по-взрослому, усталое понимание друг друга и, наконец-то, прощение. Арина впервые увидела в матери не публичную женщину с обложки, а живого, ранимого человека.