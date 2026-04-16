«Киркоров не жених»: Марго Овсянникова рассказала, почему не идёт под венец
Певица Марго Овсянникова заявила, что не выйдет замуж в ближайшее время
Певица Марго Овсянникова не планирует в ближайшее время выходить замуж. Она сообщила об этом изданию 7Дней.ru.
Маргарита намекнула журналистам, что сейчас её сердце свободно и не стоит ждать новостей о скорой свадьбе.
«Пока что я решила так: «Всё моё со мной!» Я не в тренде на свадьбы — пока не планирую. Свадебный хит выпущу, но не сейчас, а когда-нибудь попозже», — заявила певица.У артистки есть сын. Однако общественность ничего не знает об отце мальчика. Ходили слухи, что Овсянникова родила наследника от бизнесмена, который якобы помогает ей строить карьеру. Но сама певица опровергла эти домыслы.
Марго приписывали и роман с Филиппом Киркоровым. Поводом послужило то, что музыкант часто выходил в свет в компании исполнительницы. Но знаменитости заверяли: их связывают дружеские отношения. Более того, по словам артистки, Киркоров выступает для неё наставником.