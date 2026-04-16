Влад Соколовский и Дмитрий Бикбаев высказались о воссоединении группы «БИС»

16 апреля 2026, 11:08

Всеволод Соколовский и Дмитрий Бикбаев (Фото: кадр из подкаста «17 мгновений спустя»)

Влад Соколовский (настоящее имя — Всеволод) и Дмитрий Бикбаев впервые после распада группы «БИС» снова вышли на одну сцену. Артисты выступили 9 апреля в рамках сольного концерта Соколовского. Они исполнили хиты «Твой или ничей», «Кораблики», «Катя» и «Пустота».





В беседе с Леди Mail Влад рассказал, что решение петь вместе пришло спонтанно.

«Мы просто захотели. Без продюсеров, без планов «завоевать мир». Пришёл к Диме, показал песню — он загорелся. Фанаты повзрослели вместе с нами. Кто-то пришёл на концерт с детьми. Это трогательно и очень радует. Аудитория сегодня — это люди, которым есть что вспомнить и на кого посмотреть в будущем. Новые песни — это наше взрослое «я», — заявил Соколовский.