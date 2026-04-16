Влад Соколовский и Дмитрий Бикбаев высказались о воссоединении группы «БИС»
Влад Соколовский (настоящее имя — Всеволод) и Дмитрий Бикбаев впервые после распада группы «БИС» снова вышли на одну сцену. Артисты выступили 9 апреля в рамках сольного концерта Соколовского. Они исполнили хиты «Твой или ничей», «Кораблики», «Катя» и «Пустота».
В беседе с Леди Mail Влад рассказал, что решение петь вместе пришло спонтанно.
«Мы просто захотели. Без продюсеров, без планов «завоевать мир». Пришёл к Диме, показал песню — он загорелся. Фанаты повзрослели вместе с нами. Кто-то пришёл на концерт с детьми. Это трогательно и очень радует. Аудитория сегодня — это люди, которым есть что вспомнить и на кого посмотреть в будущем. Новые песни — это наше взрослое «я», — заявил Соколовский.Дмитрий добавил, что получил возможность говорить с молодёжью на её языке о важных вещах — ценностях, дружбе и жизни. В сентябре музыканты проведут большие концерты в Москве и Санкт-Петербурге с технологичным шоу.