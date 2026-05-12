Достижения.рф

Фильм с Сашей Грей и «Шоколадным зайцем», должность мэра и пережитое в детстве насилие: неожиданные факты о звезде «Дом-2» Елене Берковой

Елена Беркова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Елена Беркова — модель, актриса, певица и участница популярных телепроектов. Она быстро привлекла внимание публики и заняла заметное место в медийной среде. За годы карьеры артистка работала на съемочной площадке и выходила на сцену. Яркая внешность, музыкальность и умение держаться перед камерой принесли ей широкую известность и большую аудиторию поклонников. Подробнее о ней расскажем в материале «Радио 1».



Пережила изнасилование

Елена Беркова в недавнем интервью рассказала о тяжелом эпизоде из раннего детства. По ее словам, в пять лет она пережила сексуализированное насилие со стороны родственника. Артистка призналась, что долго не помнила об этой травме. Осознание пришло только после третьего брака. Именно тогда, впервые оказавшись в спокойных и безопасных отношениях, она смогла восстановить в памяти события прошлого. Теперь Беркова связывает многие свои поступки с пережитым опытом. Она считает, что интерес к порноиндустрии во многом вырос из детской травмы.

Первые съемки

На первые съемки Елена попала случайно. Однако предложение она приняла без колебаний. Ее привлекали не деньги, а желание испытать запретные ощущения и проверить собственные границы. Беркова пояснила, что главный интерес для нее заключался в преодолении стыда. Именно это чувство, по ее словам, вызывало у нее сильные эмоции. При этом звезда отметила, что ее никогда не привлекали нудистские пляжи или другие подобные места. Массовая демонстрация наготы не вызывала у нее интереса. Она также подчеркнула, что не собиралась строить карьеру в порно. На тот момент все происходящее она воспринимала как эксперимент. Съемки продолжались недолго. Через два месяца Елена потеряла интерес к этой сфере. Острые ощущения исчезли, а вместе с ними пропало и желание продолжать.

Елена Беркова (Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок)

Начало карьеры

Беркова родилась 11 марта 1985 года в Мурманске. Однако детство прошло уже в украинском Николаеве, куда семья вскоре переехала. В школе она не отличалась хорошей успеваемостью. Родители связывали будущее дочери с художественной гимнастикой. Сама Елена мечтала о балете или модельном бизнесе, но жизнь пошла по другому сценарию. Путь к известности оказался непростым. Рост 158 сантиметров и вес 47 килограммов не соответствовали жестким требованиям индустрии моды. Несмотря на это, девушка продолжала искать возможность проявить себя. По вечерам она работала официанткой в ресторанах и параллельно думала о новых вариантах заработка.

Позже девушка начала сниматься в веб-студии. Затем в ее карьере появились американские фильмы для взрослых, которые принесли ей хороший доход. В одном из таких проектов вместе с ней участвовал артист под псевдонимом Шоколадный Заяц. За смелость и раскрепощенность поклонники нередко сравнивали Беркову с Сашей Грей. В ее фильмографии насчитывается более 15 картин категории 18+. Когда о ее работе узнали родственники и близкие, часть окружения отвернулась от нее. На фоне сильного стресса Елена оказалась в психиатрической клинике. Широкую известность Беркова получила после участия в шоу «Дом-2». На проекте она провела несколько месяцев и быстро привлекла внимание зрителей эпатажным поведением. Отдельный интерес публики вызвали ее отношения с Романом Третьяковым. В 2004 году руководство реалити исключило участницу после того, как вскрылась ее связь с порноиндустрией.

Работа в обычном кино

Елена Беркова снималась не только в откровенных проектах, но и в обычном кино. Среди самых известных работ — «Бандитский Петербург. Фильм 7. Передел» и «Что творят мужчины — 2». Позже она дебютировала как режиссер и выпустила короткометражку «3 минуты», вдохновленную фильмом Гаспара Ноэ «Необратимость». В 2016 году актриса сыграла в драме «Свет и тень маяка», а затем вошла в проекты «Бицуха» и «Все или ничего». Параллельно артистка развивалась в музыке, на радио и на телевидении. Она участвовала в отборе на «Евровидение», снялась в клипе группы Delta Pro и вместе с Александром Валовым запустила канал OЭRTV. Беркова также работала на «Мегаполис FM», вела авторскую программу и регулярно появлялась в развлекательных шоу. В их числе — «Камеди Клаб», «Званый ужин» и «Деньги или позор».

Личная жизнь

Личная жизнь Елены не раз становилась темой для обсуждения. Впервые она вышла замуж в 16 лет за армянина Альберта. Вместе супруги открыли в Николаеве брачное агентство, но союз быстро закончился. В 2005 году ее мужем стал бизнесмен Владимир Химченко, однако через два года пара рассталась. Позже Беркова связала судьбу со стриптизером Иваном Бельковым. У них родился сын Евгений, но в 2009 году семья распалась. Затем рядом с артисткой долгое время находился Владимир Савро, который поддерживал ее в трудный период. В 2013 году он пропал без вести в Севастополе. В 2017 году Беркова вышла замуж за актера Андрея Стоянова. Уже через год супруги объявили о разрыве. Осенью 2022 года Стоянов умер. Позже в жизни актрисы появился Александр Путинцев. Пара объявила о помолвке, но вскоре отношения завершились. После расставания Беркова тяжело переживала личную драму и потеряла ребенка.

Елена Беркова и Андрей Стоянов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Проблемы с законом

В 2011 году СМИ писали, что Елена Беркова получила три года условно по делу о хранении наркотиков. LIFE! сообщал, что силовики вышли на актрису во время слежки за дилером и выяснили: она собиралась купить запрещенное вещество, но продавец подменил товар. Никулинский суд Москвы учел признание вины и то, что артистка воспитывала двухлетнего сына.

Должность мэра Сочи

Неоднократно экс-участница «Дома-2» предпринимала попытки проявить себя в политике. Будучи на седьмом месяце беременности, Елена баллотировалась на должность мэра Сочи. В 2017 году знаменитость заявила, что собирается баллотироваться в президенты России, чем повергла своих поклонников в шок. А в 2019-м она высказалась о том, что решила стать губернатором Мурманской области.

Елена Беркова сейчас

Елена работает диджеем, певицей и ведущей. Вместе с командой Berkova Production` она проводит шоу, участвует в рекламе и берет новые проекты.

Читайте также:

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0