Фильм с Сашей Грей и «Шоколадным зайцем», должность мэра и пережитое в детстве насилие: неожиданные факты о звезде «Дом-2» Елене Берковой
Елена Беркова — модель, актриса, певица и участница популярных телепроектов. Она быстро привлекла внимание публики и заняла заметное место в медийной среде. За годы карьеры артистка работала на съемочной площадке и выходила на сцену. Яркая внешность, музыкальность и умение держаться перед камерой принесли ей широкую известность и большую аудиторию поклонников. Подробнее о ней расскажем в материале «Радио 1».
Пережила изнасилованиеЕлена Беркова в недавнем интервью рассказала о тяжелом эпизоде из раннего детства. По ее словам, в пять лет она пережила сексуализированное насилие со стороны родственника. Артистка призналась, что долго не помнила об этой травме. Осознание пришло только после третьего брака. Именно тогда, впервые оказавшись в спокойных и безопасных отношениях, она смогла восстановить в памяти события прошлого. Теперь Беркова связывает многие свои поступки с пережитым опытом. Она считает, что интерес к порноиндустрии во многом вырос из детской травмы.
Первые съемкиНа первые съемки Елена попала случайно. Однако предложение она приняла без колебаний. Ее привлекали не деньги, а желание испытать запретные ощущения и проверить собственные границы. Беркова пояснила, что главный интерес для нее заключался в преодолении стыда. Именно это чувство, по ее словам, вызывало у нее сильные эмоции. При этом звезда отметила, что ее никогда не привлекали нудистские пляжи или другие подобные места. Массовая демонстрация наготы не вызывала у нее интереса. Она также подчеркнула, что не собиралась строить карьеру в порно. На тот момент все происходящее она воспринимала как эксперимент. Съемки продолжались недолго. Через два месяца Елена потеряла интерес к этой сфере. Острые ощущения исчезли, а вместе с ними пропало и желание продолжать.
Начало карьерыБеркова родилась 11 марта 1985 года в Мурманске. Однако детство прошло уже в украинском Николаеве, куда семья вскоре переехала. В школе она не отличалась хорошей успеваемостью. Родители связывали будущее дочери с художественной гимнастикой. Сама Елена мечтала о балете или модельном бизнесе, но жизнь пошла по другому сценарию. Путь к известности оказался непростым. Рост 158 сантиметров и вес 47 килограммов не соответствовали жестким требованиям индустрии моды. Несмотря на это, девушка продолжала искать возможность проявить себя. По вечерам она работала официанткой в ресторанах и параллельно думала о новых вариантах заработка.
Позже девушка начала сниматься в веб-студии. Затем в ее карьере появились американские фильмы для взрослых, которые принесли ей хороший доход. В одном из таких проектов вместе с ней участвовал артист под псевдонимом Шоколадный Заяц. За смелость и раскрепощенность поклонники нередко сравнивали Беркову с Сашей Грей. В ее фильмографии насчитывается более 15 картин категории 18+. Когда о ее работе узнали родственники и близкие, часть окружения отвернулась от нее. На фоне сильного стресса Елена оказалась в психиатрической клинике. Широкую известность Беркова получила после участия в шоу «Дом-2». На проекте она провела несколько месяцев и быстро привлекла внимание зрителей эпатажным поведением. Отдельный интерес публики вызвали ее отношения с Романом Третьяковым. В 2004 году руководство реалити исключило участницу после того, как вскрылась ее связь с порноиндустрией.