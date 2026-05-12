«Даю этой мрази несколько дней»: Карина Кросс пригрозила жестким ответом организатору ее травли

12 мая 2026, 01:00

Карина Кросс заявила, что «человек из медиа» заказала ее травлю в Сети

Карина Кросс (Фото: Telegram @krossnewsss)

Блогер Карина Кросс обвинила неизвестного представителя медиасферы в организации атаки ботов на свои соцсети. Гневное обращение она опубликовала в своем Телеграм-канале.





Звезда заявила, что имеет доказательства целенаправленной травли и дает предполагаемому заказчику несколько дней для урегулирования конфликта. В противном случае блогер обещает обнародовать всю информацию.



Поводом для скандала стала свадьба Карины с хоккеистом Марком Рудаковским, который моложе нее на 11 лет. По этой причине пара регулярно сталкивается с волной критики и хейта в свою сторону.



Как утверждает Кросс, сведения о заказе ей предоставил владелец одной из платформ — он якобы подтвердил, что за атакой стоит «человек из медиа».





«Он слил мне человека, который сделал на меня заказ. И этот человек из медиа. Я даю этой мрази несколько дней. Если ты не выйдешь со мной на связь и не объяснишь, как такой ублюдский поступок мог быть совершен и по какой причине, то весь твой медиаобраз посыпется. Я солью все», — пригрозила Кросс.