«Загадай желание, чтобы папа ожил»: Семья Паши Техника навестила его могилу в первую годовщину смерти рэпера
В первую годовщину смерти рэпера Паши Техника его семья посетила Николо-Архангельское кладбище в подмосковной Балашихе, где покоится артист.
Священнослужитель провёл поминальный молебен. Супруга музыканта Ева Карицкая в беседе с SHOT призналась, что прошедший год прошёл в пустоте и тяжело.
«3 апреля у моей мамы был день рождения. Ваня ей говорит «загадай желание, чтобы папа ожил», — комментирует собеседница.
Бывшая жена рэпера также рассказала, что сильно жалеет об их последнем разговоре, который закончился ссорой. Кроме того, по её словам, те, кто находился рядом с Пашей в критический момент и не пришёл ему на помощь, остались ненаказанными.
Паша Техник скончался 5 апреля 2025 года на 41-м году жизни в Таиланде. Несколько дней до смерти он находился в коме. Артист долгое время боролся с тяжёлой наркотической зависимостью.