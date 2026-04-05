«Загадай желание, чтобы папа ожил»: Семья Паши Техника навестила его могилу в первую годовщину смерти рэпера

05 апреля 2026, 15:14

SHOT: Семья Паши Техника навестила его могилу в первую годовщину смерти рэпера

Паша Техник (Фото: Instagram*/ techniquepashalive)

В первую годовщину смерти рэпера Паши Техника его семья посетила Николо-Архангельское кладбище в подмосковной Балашихе, где покоится артист.





Священнослужитель провёл поминальный молебен. Супруга музыканта Ева Карицкая в беседе с SHOT призналась, что прошедший год прошёл в пустоте и тяжело.





«3 апреля у моей мамы был день рождения. Ваня ей говорит «загадай желание, чтобы папа ожил», — комментирует собеседница.