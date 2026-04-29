«Говорили, что я жестоко избил супругу»: почему новая жена Марата Башарова довольна его скандальным прошлым?
Заслуженный артист Татарстана и лауреат государственной премии РФ Марат Башаров внёс огромный вклад в киноискусство, но в последнее время не балует поклонников новыми профессиональными успехами. Теперь его достижения иного рода: очередные жёны и новые сезоны «Битвы экстрасенсов». Романы актёра с женщинами неизменно проходили одни и те же этапы: сначала он добивался их расположения, затем в отношениях появлялись побои и агрессия. Знаменитость всегда выбирал блондинок, делал предложение в день знакомства, а позже оправдывался за синяки и сломанные носы. Впрочем, его нынешняя избранница Ася Борисова пока не выдвигала обвинений, а сам Башаров постоянно говорит о гармонии и семейном счастье. Почему биография телеведущего пестрит историями о домашнем насилии и сменился ли с приходом новой жены привычный сценарий отношений, расскажет «Радио 1».
Идиллия под прицелом камерМарат Башаров признался, что избранница, которая моложе актёра на 13 лет, — его мечта во плоти. Супруги вместе уже четыре года, и всё это время между ними царит абсолютная идиллия. Девушку не смущает разница в возрасте и скандальное прошлое возлюбленного. Инстинкт самосохранения юной леди мирно спит, так как повода для тревоги артист не даёт. Пара даже решила проверить чувства на прочность, приняв участие в шоу «Ставка на любовь». Телезрители ждут момента, когда Башаров вновь проявит себя в привычной для многих роли. Пока этого не случилось. Некоторые уже начинают верить, что Марат Алимжанович, перешагнув полувековой рубеж, исправился и обрёл мудрость. Сам артист утверждает, что в его семье нет места недопониманию, а возраст — не проблема. Молодая жена заставляет актёра чувствовать себя влюблённым мальчишкой.
«Когда моему папе было 50 лет — а у них с мамой 5 лет разницы, — я думал: „Боже, какой он уже старик“! А у нас… меня Аська делает моложе, а я Аську — ещё моложе», — сказал Марат телеканалу «Пятница».
«Я как в омут с головой»: как любовь к деньгам проверяет чувства«Ставка на любовь» — проект, который должен показать зрителю истинный характер участников. Ради победы и приза в пять миллионов рублей звёзды плетут интриги, объединяются в коалиции и выбивают соперников из гонки. Башаров и Борисова не скрывают, что хотят забрать выигрыш себе, потому что они, по их собственному признанию, очень алчные. По словам актёра, близкие беспокоятся о благополучии и семейном счастье пары. Они думают, что из-за стремления победить во что бы то ни стало, напряжения и любви к деньгам супруги могут уехать домой по отдельности. Как признался Башаров, самой большой наградой для него будет благополучно вернуться с телеигры. Избранница покорила его мгновенно, чувства по-прежнему сильны, и расставание для него немыслимо.
«В первую очередь — улыбкой. Сразу ощутил «бабочек в животе». Можно сказать, что это любовь с первого взгляда. Я всегда как в омут с головой. Наслаждаюсь этим. И хочу, чтобы наслаждались мной», — поделился артист изданию «Кp.ru».Реалити-шоу способны как разрушить пару, так и подарить любовь. Проект уже развёл блогера Карину Нигай с бойфрендом Ильёй Гореловым, а вот Айза-Лилуна Ай, напротив, получила предложение руки и сердца от Степана Кузьменко.
Измена, побои и странная верность: кто такая Елизавета КруцкоПервая гражданская жена Башарова Елизавета Круцко оправдывала его рукоприкладство, но замуж за него так и не вышла. Их знакомство произошло на съёмках: девушка работала там администратором. Однажды после работы, когда водитель развозил коллег по домам, Лиза проявила смелость и пригласила актёра к себе.Так начались их отношения, продлившиеся восемь лет. В этом союзе родилась дочь Амели. Семья актёра поначалу была против избранницы, но после рождения ребёнка смягчилась.
Сам Башаров не горел желанием жениться: в интервью Лере Кудрявцевой он признался, что «всегда был против штампов», и каждый новый развод только подтверждал его правоту. Пара предпочла официальному браку мусульманское венчание. Елизавета приняла ислам, взяв имя Лейла, и над ними прочитали никах. Однако даже такой ответственный поступок не охладил пыл артиста: на ледовом шоу он встретил фигуристку Татьяну Навку. Изменив Елизавете и разорвав отношения, Башаров столкнулся с обвинениями в домашнем насилии. Логично было бы ожидать, что обманутая женщина поддержит другую пострадавшую. Но нет, именно Круцко бросилась защищать Марата Алимжановича, а побитую соперницу назвала провокатором.
«Мне чуть обидно»: как Башаров объяснил избиение АрхаровойСледующим выбором Башарова стала длинноногая блондинка Екатерина Архарова — племянница народного артиста РФ Эммануила Виторгана. Не по крови, но воспитанная знаменитой семьёй как родная. В отличие от своей предшественницы, новой избраннице не пришлось менять веру. Познакомились они после спектакля, а до этого много переписывались в интернете. Когда наконец решили встретиться в реальной жизни, актёр, обомлев от красоты Екатерины, поспешил с очередным признанием.
Башаров позвал возлюбленную замуж буквально через пару часов после свидания. Архарова не сомневалась в его искренности и приняла предложение. Очень скоро состоялась пышная свадьба. Но уже через полгода жена знаменитости оказалась в больнице с тяжёлыми травмами. По словам Екатерины, однажды она приехала в дом к Башарову, тот был сильно пьян, что случалось довольно часто. Когда жена попыталась отвести его в спальню, Марат начал оскорблять супругу.
Не желая больше слушать оскорбления, женщина попыталась уйти, но актёр не позволил: он набросился на неё с кулаками, нанёс множество ударов по голове и в лицо, сломал нос, а затем выбросил на улицу. В доме в это время находились дочь актёра и бывшая тёща. Из жалости к ребёнку пострадавшая не стала писать заявление в полицию, но об алкоголизме и неконтролируемой агрессии Башарова рассказала публично. Однако извинений так и не должалась. У самого актёра на этот счёт другое мнение.
«Говорили, что я жестоко избил свою супругу. Не было этого. То, что на меня тогда вылилось… Мне чуть обидно, что после этой истории очень много знакомых и друзей отвернулись от меня!» — заявил Марат Башаров в передаче «Секрет на миллион».
Медовый месяц с рукоприкладствомОчередной брак Башарова снова закончился скандалом и побоями. Башаров алкоголиком себя не признал, зато пьяницей назвал жену. Предъявленные доказательства — жуткие снимки избитой Екатерины — он отверг и даже выдвинул встречную претензию: мол, она плохо присматривала за его дочерью, пока он отсутствовал. Бывшая гражданская жена Башарова, мать Амели, с этим соглашалась и активно защищала экс-возлюбленного.
В 2015 году Архарова и Башаров развелись, а уже в 2016-м артист объявил о новой свадьбе — избранница Елизавета Шевыркова была беременна. Всё повторилось: страстное свидание, моментальное предложение руки и сердца, а вскоре пара уже качала на руках сына Марселя. Свадьбу сыграли через год, отправились в медовый месяц, из которого Елизавета вернулась с опытом рукопашной схватки с мужем. Однако женщину это не испугало: она назвала произошедшее просто бытовой ссорой.
Брат Елизаветы Фёдор вмешался в конфликт и поставил Башарову синяк под глазом — так он объяснил актёру, что жену обижать нельзя. После следующего инцидента Фёдор и его мать предали огласке подробности супружеской жизни актёра. Елизавета снова попала в травмпункт — в этот раз ей пришлось убегать от разъярённого мужа, держа на руках двухлетнего сына. Разъяренный Башаров догнал женщину и сильно избил. В 2019 году супруга ушла от дебошира, потому что он не захотел лечиться от алкоголизма, а жить в страхе уже не было сил.