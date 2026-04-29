Авто Киркорова выставили на продажу за миллиард рублей

29 апреля 2026, 17:06

Филипп Киркоров (Фото: Инстаграм*/fkirkorov)

Автомобиль Филиппа Киркорова выставили на продажу за миллиард рублей. Соответствующее объявление появилось на сайте auto.ru, пишет Lenta.ru.





Речь идет о минивэне Mercedes-Benz Viano Extra Long L3 I (W639), который, как утверждает продавец, принадлежит артисту. Также указано, что машина 2008 года выпуска сменила не менее четырех владельцев, а ее пробег превышает 170 тысяч километров.

«Просим относиться серьезно и с уважением. Из-за своей уникальности и истории. Такие авто — редкость на просторах интернета», — говорится в объявлении.