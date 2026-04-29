«Большое количество вопросов»: Нумеролог рассказала, что ждет Киркорова в его новом возрасте

29 апреля 2026, 16:04

Филипп Киркоров (Фото: инстаграм*@fkirkorov)

Королю российской эстрады Филиппу Киркорову 30 апреля исполнится 59 лет. Что его ждет на этом пути — в новой цифре? И предвкушать ли какие-то новые проекты?





Нумеролог Злата Льянова в беседе с «Радио 1» заявила, что 2026 год певца не является кармическим и пройдет без особых потрясений.





«Весь год завязан на детях, на них большой акцент. С ними будет связано большое количество вопросов. С детьми же связана и возможная главная неудача года. У Киркорова год восьмого цикла — он успешный. Возможны новые проекты — те, над которыми он долго работал (в течение последних 8 лет)», — сказала она.

«По качеству жизни от 0 до 9 этот год можно оценить на 4. Колоссальных финансов ждать не стоит, но и убытков материальных не будет. В следующем 2027 году могут быть крупные траты (например, покупка недвижимости)», — поделилась наблюдениями Льянова.