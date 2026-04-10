Интрижка с Гурченко, алкогольная зависимость и инфаркты: как сложилась судьба актера Валерия Гаркалина и из-за чего он умер?
Валерий Гаркалин обожаем миллионами поклонников за комедийный талант. Звезда 90-х исполнил главные роли в фильмах «Катала», «Белые одежды», «Ширли-мырли» и многих других. О том, как сложилась жизнь актера, правдивы ли слухи о его многочисленных романах и какие скандалы связаны с его именем — в материале «Радио 1».
Биография Валерия Гаркалина: детство и юностьВалерий Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. Отец будущего актера заведовал мастерской, а мать трудилась кассиром в столовой. После окончания средней школы, по настоянию отца, Валерий пошел работать слесарем на завод. Затем Гаркалина забрали в армию, а после службы на завод он уже не вернулся.
Вскоре он поступил в Государственное музыкальное училище имени Гнесиных. Учился на факультете кукольного искусства у Леонида Хаита и Сергея Образцова.
В 1978 году выпускники курса создали театр на колесах «Люди и куклы». Театр был очень популярен в конце 1970-х и в 1980-е годы. Гаркалин объездил с ним весь Советский Союз. Через шесть лет он начал служить в Центральном театре кукол у Образцова. В 1988 году окончил ГИТИС. На сцене Валерий успешно играл различные роли.
По словам артиста, отец за всю жизнь не сказал ни одного одобрительного слова по поводу его работ. Лишь после смерти родителя сестра показала Валерию коллекцию газетных вырезок, которые собирал Борис Алексеевич. Там были все успехи его сына, когда-либо освещавшиеся в СМИ.
КарьераВалерий Гаркалин начал сниматься в кино в 1989 году. Кинодебютом актера стал криминальный фильм Сергея Бодрова-старшего «Катала». Артисту достался главный образ — он сыграл Алексея Грекова по прозвищу Грек, который ради спасения любимой женщины решается на преступление.
После этой роли Валерия начали узнавать на улицах и в метро. В 1991 году с участием Гаркалина на экраны вышел фильм «Царь Иван Грозный» по мотивам повести Алексея Толстого «Князь Серебряный».
Далее на экранах появилась картина «Белые одежды». Примечательно, что эта работа признана лучшей ролью Гаркалина.
Стоит отметить, что по-настоящему известным артист стал после выхода комедийной кинокартины «Ширли-мырли» Владимира Меньшова. Актер сыграл в фильме сразу нескольких персонажей. За участие в съемках Валерий получил необычный приз. На петербургской программе Сергея Шолохова «Тихий дом» Гаркалина признали лучшим актером года и вручили бриллиантовые запонки — точную копию утерянных запонок Николая II.
Его последними работами стало продюсирование комедии «Хандра» и роль тезки в мелодраме Владимира Виноградова «Живи своей жизнью».
Личная жизнь Валерия ГаркалинаВалерий Гаркалин был женат один раз. С Екатериной он познакомился в Гнесинке. Влюбленные поженились в 1978 году.
«Я учился на третьем курсе, репетировал на сцене театра кукол роль Грэя в «Алых парусах», а Катя, работавшая у нас педагогом, сидела в пустом зале. Артисту нужен зритель, и я стал обращаться к ней. После одного моего монолога Катя расплакалась. Я был потрясен. Подумал: какая же необыкновенная душа у этой девушки», — вспоминал артист.Довольно быстро он понял, что Екатерина — его человек. Осознали это и родные пары: так, бабушка Кати обмолвилась, что Валерий может переехать к ним, раз у молодых все серьезно. В той бабушкиной квартире пара прожила 30 лет.
Супруги не копили деньги, все средства они тратили на путешествия. А если гонораров не хватало, то Екатерина и Валерий одалживали у знакомых. В 1983 году у пары родилась дочь Ника. В настоящее время она занимается театральным продюсированием. В 2012 году Ника родила сына Тимофея, а в 2018 году на свет появилась дочь Екатерина.
В 2008 году на гастролях в Клайпеде Валерий перенес инфаркт и пережил клиническую смерть после операции на сосудах, а буквально через полгода актера сразил второй сердечный приступ. Восстановиться после такого практически невозможно, однако артист был уверен: жена вымолила его и вырвала из лап смерти.
«Она просила об этом как-то по-своему и сделала это. У меня остановился процесс умирания, тромб, который должен был положить мне конец, дошел лишь до основания сердца — и все. А через полгода Катя ушла из жизни. Как я могу еще объяснить этот ход событий? Жена помогла мне, потому что любила...» — делился Гаркалин.Екатерина очень сильно переживала за супруга. Вскоре она обратилась в клинику с жалобами на стресс и дурное самочувствие. О том, что у жены обнаружили рак, Валерию Борисовичу не говорили до последнего, ведь он сам только-только отошел после инфаркта. За несколько месяцев до трагедии актер заметил, как жена похудела, но что она умирает — не верил.
Незадолго до ухода Екатерина написала любимому мужу послание.
«Прощаясь со мной, Катя написала: «Единственное, что я могу сказать, Валерик: «Ты всегда приносил мне одну радость». Больше я не получал писем. Я счастлив, что у меня была такая жена, которая, уходя из жизни, думала не о себе, а о любимом человеке», — отмечал актер.Екатерина Гаркалина скончалась от рака 15 февраля 2009 года.
Слухи о романах
На съемках картины «Белые одежды» Валерий Гаркалин познакомился с Людмилой Гурченко. Из-за плотного графика актрисы сцены с ее участием нужно было снять за неделю. И всего семи дней хватило, чтобы Гаркалин проникся сильной симпатией к 57-летней партнерше.
По словам Гурченко, артист был очень похож на ее отца.
«Мы были близко-близко друг к другу. И я помню каждую черточку ее лица, морщинку, которую Гурченко пыталась все время разгладить. Я ее очень любил, очень. И она меня», — говорил Валерий.Ни во что серьезное увлечение и восхищение не вылились, так что после завершения съемок коллеги пересекались лишь на сцене.
Спустя годы об интригах того периода вспомнила и Жанна Эппле. Хотя актриса снималась в «Белых одеждах» беременной, ее неумолимо тянуло к Гаркалину.
«У нас могла случиться очень большая любовь. Но Валера был женат, я тоже была замужем и беременна. Но мы были очень влюблены. Чтобы убить такую любовь, нужно просто перестать видеться. У нас так и получилось», — объясняла артистка в программе «Судьба человека» канала «Россия 1».Сам Гаркалин откровенно признавался, что влюблялся во всех своих партнерш, иначе бы не смог достоверно сыграть страсть. Секрет состоял в том, чтобы не переходить грани дозволенного, продолжая хранить верность своей истинной даме сердца.
Алкогольная зависимостьВалерий Борисович с юности тяготел к спиртному. Поначалу он выпивал ради эмоций, а потом стал позволять себе алкоголь и в рабочее время. Во время съемок в картине «Белые одежды» его чуть не выгнали с проекта, потому что артист ушел в запой.
7 июня 2008 года Гаркалин, находясь на гастролях в Клайпеде, перенес тяжелый инфаркт. Доиграв сцену в постановке «Ботинки на толстой подошве», уже за кулисами, артист рухнул на пол. У него остановилось сердце.
«Я был в состоянии клинической смерти и даже потом показывал всем эти утюги на теле, которые остались от дефибриллятора. Врачи решили делать операцию. Были сильно закупорены сосуды. Выяснилось, что это от курения. Я курил тогда безбожно, после этого сразу бросил. Я то в инфарктах, то в комах», — говорил он.В ноябре 2008 года у него произошел повторный инфаркт.
Скандалы с ГаркалинымВесной 2015 года артиста избили в центре Москвы. Драка завязалась между нетрезвым Гаркалиным и его соседом. Очевидцы вызвали полицию и неотложку. В ходе драки у актера был выбит зуб и сломан нос.
Летом 2016-го Валерия Гаркалина доставили в отделение «скорой помощи» с серьезными травмами грудной клетки и живота. Пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения. Как заявлял артист, он травмировался, находясь у себя дома.
Последние годыСостояние здоровья не позволяло Валерию Гаркалину играть в театре и сниматься в кино. В начале 2018 года артист едва не умер. Ему стало плохо во время гастролей со спектаклем «Страсть Аполлона». После простуды у него началась пневмония, которая вызвала осложнение — отек легких и сердца. Актер старался не обращать внимание на затяжной кашель, запустил болезнь, в итоге после приступа удушья его экстренно госпитализировали.
В бессознательном состоянии Валерий пробыл две недели, он впал в кому. После реабилитации Гаркалин вновь учился говорить и ходить. Тогда он сильно набрал вес. В июле 2020 года в СМИ появилась информация, что он попал в больницу с травмой головы и изрезанным лицом.
67-летний Валерий Гаркалин был госпитализирован в больницу в Коммунарке 2 октября. Медики диагностировали у него коронавирус и зафиксировали 25% поражения легких. 20 ноября 2021 года актер умер от коронавируса. Его похоронили на Миусском кладбище, рядом с могилой супруги.