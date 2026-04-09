Хасбик пожертвовал крупную сумму пострадавшим от наводнений в Дагестане

Mash: блогер Хасбик пожертвовал 4 млн рублей на помощь Дагестану после наводнений
Хасбулла Магомедов (Хасбик) (Фото: Инстаграм*/hasbulla.hushetskiy)

Блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, пожертвовал четыре миллиона рублей на помощь родному Дагестану, который пострадал от наводнений. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.



По его информации, блогер продал Toyota Camry — один из своих подержанных автомобилей, которые он сдает в аренду. Вырученные деньги Хасбик направил в благотворительные фонды. Их потратят на закупку спасательных средств, воды и еды, а также на помощь тем, кто лишился дома.

Кроме того, Магомедов позвонил главе UFC Дэйне Уайту и попросил его посвятить один из турниров сбору средств для пострадавших в республике.

Ранее миллион публей пострадавшим от непогоды в республике пожертвовала блогер и телеведущая Ида Галич.

Лидия Пономарева

