Хасбик пожертвовал крупную сумму пострадавшим от наводнений в Дагестане
Блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, пожертвовал четыре миллиона рублей на помощь родному Дагестану, который пострадал от наводнений. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По его информации, блогер продал Toyota Camry — один из своих подержанных автомобилей, которые он сдает в аренду. Вырученные деньги Хасбик направил в благотворительные фонды. Их потратят на закупку спасательных средств, воды и еды, а также на помощь тем, кто лишился дома.
Кроме того, Магомедов позвонил главе UFC Дэйне Уайту и попросил его посвятить один из турниров сбору средств для пострадавших в республике.
Ранее миллион публей пострадавшим от непогоды в республике пожертвовала блогер и телеведущая Ида Галич.
