Гоблин назвал выродками один вид школьников

Блогер Дмитрий Пучков призвал к строгим наказаниям школьных хулиганов
Дмитрий Пучков (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, предложил ужесточить наказание для школьников-хулиганов. В эфире радио Sputnik, комментируя инцидент с нападением подростка на учительницу в Пермском крае, блогер и переводчик назвал произошедшее кошмаром.



Пучков отметил, что, по данным СМИ, до расправы над педагогом ученик систематически нарушал дисциплину и использовал нецензурную брань в адрес учителей. По его мнению, за подобные проступки должны наступать серьезные последствия.

«Если ваш выродок обложил учителя матюгами, его из школы должны отчислить», — заявил Гоблин.

Он также призвал направлять таких учащихся в специальные учебные заведения. Кроме того, блогер подчеркнул, что присутствие хулигана в классе мешает нормальному обучению остальных детей.

Трагический инцидент произошел во вторник в городе Добрянка. У входа в местную школу подросток нанес ножевые ранения своей классной руководительнице. Педагога в тяжелом состоянии госпитализировали, однако спасти ее не удалось.

Никита Кротов

