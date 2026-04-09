Гоблин назвал выродками один вид школьников
Блогер Дмитрий Пучков призвал к строгим наказаниям школьных хулиганов
Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, предложил ужесточить наказание для школьников-хулиганов. В эфире радио Sputnik, комментируя инцидент с нападением подростка на учительницу в Пермском крае, блогер и переводчик назвал произошедшее кошмаром.
Пучков отметил, что, по данным СМИ, до расправы над педагогом ученик систематически нарушал дисциплину и использовал нецензурную брань в адрес учителей. По его мнению, за подобные проступки должны наступать серьезные последствия.
«Если ваш выродок обложил учителя матюгами, его из школы должны отчислить», — заявил Гоблин.
Он также призвал направлять таких учащихся в специальные учебные заведения. Кроме того, блогер подчеркнул, что присутствие хулигана в классе мешает нормальному обучению остальных детей.
Трагический инцидент произошел во вторник в городе Добрянка. У входа в местную школу подросток нанес ножевые ранения своей классной руководительнице. Педагога в тяжелом состоянии госпитализировали, однако спасти ее не удалось.