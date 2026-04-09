Гоблин назвал выродками один вид школьников

09 апреля 2026, 20:12

Блогер Дмитрий Пучков призвал к строгим наказаниям школьных хулиганов

Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, предложил ужесточить наказание для школьников-хулиганов. В эфире радио Sputnik, комментируя инцидент с нападением подростка на учительницу в Пермском крае, блогер и переводчик назвал произошедшее кошмаром.





Пучков отметил, что, по данным СМИ, до расправы над педагогом ученик систематически нарушал дисциплину и использовал нецензурную брань в адрес учителей. По его мнению, за подобные проступки должны наступать серьезные последствия.





«Если ваш выродок обложил учителя матюгами, его из школы должны отчислить», — заявил Гоблин.



