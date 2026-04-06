Инсульт, травля и долгожданная беременность: кто стал отцом ребенка Анны Бузовой и почему он так и не женился на ней?
Много лет младшая сестра телезвезды Анна Бузова мечтала о ребенке. Сегодня она поделилась с подписчиками долгожданной радостью — она готовится впервые стать мамой. Девушка, которая много лет мечтала о пополнении в семье, опубликовала в соцсетях трогательный ролик, продемонстрировав уже заметно округлившийся живот. Пока Бузова не раскрывает пол будущего малыша, однако по видеокадрам видно, насколько Анна счастлива в новом статусе. Подробнее об этом и о том, от кого Анна Бузова ждет ребенка, — в материале «Радио 1».
Карьера и публичность: путь после «Дома-2»Анна Бузова известна как предпринимательница и бывшая участница телевизионного проекта «Дом-2». Несмотря на то, что ее карьера в рамках шоу не получила значительного развития, интерес к ее личной жизни со стороны СМИ и подписчиков сохраняется на протяжении многих лет.
Сообщение о беременности Анны Бузовой мгновенно распространилось в социальных сетях и вызвало широкий отклик аудитории. Пользователи активно поздравляют будущую мать, оставляя многочисленные комментарии с пожеланиями здоровья и благополучия.
«Впервые за 18 лет мы отдыхаем уже втроем», — написала она.
Долгий путь к беременности и реакция на критикуРанее Анна неоднократно сталкивалась с некорректными вопросами относительно отсутствия детей. В ответ на подобные комментарии Анна подчеркивала, что процесс планирования семьи не всегда бывает быстрым и простым.
Она отмечала, что вместе со своим партнером Константином Штрыкиным они стремятся к рождению ребенка, однако этот путь требует времени. При этом Бузова критиковала проявления агрессии и давления со стороны общества, акцентируя внимание на праве каждого человека жить в соответствии с собственными ценностями.
«Мы с Костей очень хотим детей, и они у нас обязательно будут. А вот злость, хамство и отсутствие элементарного воспитания — тут я сомневаюсь, что что-то возможно исправить. Жаль», — говорила она.В одном из своих обращений она подчеркивала, что не навязывает аудитории собственное представление о счастье, а делится исключительно личным опытом. По словам Бузовой, ее привычки и лайфхаки направлены на вдохновение и мотивацию тех, кому это близко, при этом выбор всегда остается за самим человеком.
По словам Анны, навязывание собственных представлений о счастье приводит к агрессии и внутреннему разрушению.
Пережитый инсульт и восстановлениеНесколько лет назад Анна Бузова столкнулась с серьезным испытанием — инсультом, который, по ее словам, был спровоцирован сильным стрессом. Восстановительный период оказался крайне тяжелым.
Бузова признавалась, что в течение полугода после болезни находилась в тяжелом состоянии, сопровождавшемся паническими атаками и регулярными обращениями к врачам. Со временем ей удалось справиться с этим периодом и вернуться к полноценной жизни.
«После инсульта я полгода не жила, а существовала. Находилась в жутком состоянии жертвы. Тогда мне казалось, что я бедная, несчастная, в вечных панических атаках, вечных походах к врачам и вызовах скорой. С трудом вытащила себя из этого состояния и сейчас возвращаться в него в онлайн-пространстве не хочу однозначно! Я пережила эту историю. Я двигаюсь дальше», — делилась Бузова.Бузова подчеркивает, что не стремится подробно обсуждать тему здоровья в публичном пространстве и не хочет привлекать внимание аудитории за счет личных трудностей.
Личная жизнь Анны БузовойАнна Бузова состоит в отношениях с предпринимателем Константином Штрыкиным более десяти лет. Несмотря на длительный союз, официального подтверждения регистрации брака в открытых источниках нет, однако в 2018 году Ольга Бузова упоминала, что пара могла узаконить отношения.
Константин Штрыкин родился 4 сентября 1977 года в Москве. Он в семье, где родители поддерживали его на всех этапах становления. После окончания школы №324 он поступил в Российский технологический университет.
В 2007 году Штрыкин зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и занялся торговлей различными товарами, включая оптовые и розничные поставки по стране. Параллельно он развивал проекты в сфере информационных технологий, ориентируясь на перспективность отрасли. В 2012 году он занял пост генерального директора крупной компании, специализирующейся на оптовой торговле непродовольственными товарами
Знакомство Анны и Константина произошло на свадьбе общих друзей. Симпатия между ними возникла практически сразу и вскоре переросла в серьезные отношения. Однако Бузова неоднократно подчеркивала, что предпочитает не афишировать детали личной жизни, придерживаясь принципа «счастье любит тишину».
При этом известно, что у нее сложились хорошие отношения с матерью избранника, что положительно влияет на их союз.
Совместные проекты и недвижимостьВ марте 2020 года Анна Бузова сообщила, что вместе с партнером приобрела квартиру в Москве, реализовав одну из своих давних целей.
В 2023 году она рассказала о проблемах со здоровьем у Константина Штрыкина. Он перенес сложную операцию, после которой столкнулся с нарушением функций плечевого сустава. Анна активно участвовала в поиске специалистов и организации реабилитации, включая физиотерапию. При этом причины хирургического вмешательства публично не раскрывались.
В июле 2024 года предпринимательница объявила о покупке недвижимости в Турции. Квартира была приобретена в новостройке в Алании, завершение строительства которой запланировано на 2026 год. Стоимость объекта составила 8,7 миллиона рублей. Проект предусматривает развитую инфраструктуру, включая SPA-центр, рестораны, кинотеатр, зоны отдыха, спортивные площадки и другие удобства.
Позже предпринимательница отмечала, что Константин Штрыкин рассматривает возможность продажи этой недвижимости. Однако сама Бузова не поддерживает эту идею и настаивает на сохранении объекта.