Удар по феминисткам, предательство амбициозной жены и пустая комната для наследников: как Георгий Дронов шокировал поклонников?
Актеру, известному миллионам россиян по роли Кости-подкаблучника в сериале «Воронины», а также по работам в картинах «Ночной дозор», «Сибирский цирюльник» и «Бешенство», 7 апреля исполняется 55 лет. Этот народный любимец прошел путь от статиста в массовке до одного из самых медийных комиков страны. Однако его карьера — это не только всенародная слава, но и шлейф громких скандалов, эпатажных заявлений о феминизме, сомнительных методов воспитания и консервативных взглядов, которые делят общество на фанатов и ярых критиков артиста. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография артистаГеоргий Дронов родился в Москве 7 апреля 1971 года. В отличие от большинства своих коллег, Георгий получил своё первое образование на режиссёрском факультете Московского государственного института культуры. Этот важный этап его жизни завершился в 1992 году. Однако это не стало препятствием для его стремительного старта в киноиндустрии в начале 1990-х. Чтобы расширить свои профессиональные горизонты, Георгий поступил на актёрский факультет Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина.
Долгое время он мелькал в эпизодах, пока не получил роль второго плана в культовом «Ночном дозоре» Тимура Бекмамбетова. Однако настоящий успех пришел к нему, когда он переключился на амплуа комического героя. Звёздный час пробил в 2009 году. Роль Константина Воронина, вечно невезучего мужа-домоседа, приклеила к нему ярлык «того самого Кости».
Сериал «Воронины», являющийся адаптацией американского шоу «Все любят Рэймонда», шел годами, настолько плотно войдя в эфир, что создатели попали в Книгу рекордов Гиннесса как самая продолжительная адаптация ситкома в мире. Фильмография актера сегодня насчитывает десятки проектов, но именно образ «тряпки» Кости долгие годы был его проклятием и одновременно билетом в мир большой славы.
Скандалы в личной жизниЗа кадром Георгий Дронов — полная противоположность своему экранному персонажу. Если Костя Воронин — послушный семьянин, то Дронов в жизни — жесткий консерватор и маскулинный глава семьи.
«Слава богу, я могу снимать эту маску и быть совершенно другим человеком», — откровенничал актер беседе с «Пятым каналом».Его личная жизнь долгое время была бурной. Первый серьезный роман с телеведущей Татьяной Мирошниковой продлился пять лет, но закончился крахом. Как позже признавался сам Дронов, союз разрушился из-за амбиций супруги. Он не понимал стремления женщины строить карьеру, считая, что возлюбленная должна в первую очередь заботиться о его комфорте и благополучии. Этот случай наглядно иллюстрировал взгляды артиста, которые позже вызовут скандал.
В 2010 году Дронов нашел «ту самую» — девушку по имени Лада, которая уже воспитывала дочь Юлю. Актер удочерил ребенка. У пары родились общие дети: в 2011-м дочь Алиса, а в 2012-м сын Федор. Однако именно история о том, как Дронов воспитывает наследников, вызвала волну общественного резонанса. В интервью актер шокировал публику заявлением, что у его детей «пустая комната». Он принципиально не покупает им игрушки и запрещает гаджеты.
«Это определённая, знаете, как такая мощная психологическая защита ребёнка, что, не получив что‑то, либо у него возникнет желание что‑то сделать, чтобы получить, возникнет какая‑то цель сделать это самому… Поэтому у них нет игрушек, у них пустая комната», — поделился артист в программе «Светская хроника».Кульминацией скандала стала история, когда сын Федор попросил купить бластер, увиденный в рекламе. Дронов протянул ребенку обычную палку, заявив, что это развивает фантазию. Супруга Лада, по словам артиста, называет его за это «ворчащим стариком». Сам же Дронов не видит в этом ничего предосудительного, считая современные игрушки «ущемлением» детского развития.
Удар по феминисткамГеоргий Дронов известен не только странными методами воспитания, но и громкими заявлениями о роли женщины в обществе. Пока звезды шоу-бизнеса поддерживают тренды толерантности, Дронов открыто критикует феминизм.
«Я против эмансипации. Не в оголтелом формате, а по-доброму, в гомеопатических дозах. Ну не надо женщинам идти туда, где грубость и жесткость. Зачем? Как мужчине мне хочется поберечь девушку, чтобы она оставалась нежной».Эти заявления регулярно становятся поводом для хейта в социальных сетях, где его обвиняют в сексизме и «совковых» замашках. Однако актер, похоже, не обращает внимания на критиков, продолжая гнуть свою линию.
Новый виток карьеры ДроноваНесмотря на возраст и скандалы, Георгий Дронов остаётся востребованным актёром. Он продолжает активно сниматься и радовать зрителей новыми работами.
Среди последних работ артиста — второй сезон сериала «Казачок», пятый сезон комедийного сериала «Девушки с Макаровым», где актёр появился в полюбившейся аудитории роли Романа Жилина, и фильм «Лучшее лето в жизни», премьера которой состоялась в 2025 году, получила тёплый приём у публики. В ней Дронов продемонстрировал драматические грани своего таланта, что отметили и критики.
В ближайшее время ожидается выход комедийного сериала «Профессиональный сосед». Съёмки этого проекта были завершены ещё в 2025 году, и сейчас он готовится к премьере. Актёр исполнил в нём одну из центральных ролей, и поклонники с нетерпением ждут возможности оценить его новую комедийную работу.
Георгий Дронов продолжает много работать, доказывая, что он — не просто персонаж светских хроник, а серьёзный, трудолюбивый актёр. По его собственному признанию, преодолеть кризис среднего возраста ему помогли рождение детей и любимое дело, которое даёт силы и вдохновение для новых творческих свершений.