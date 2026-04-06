«Мы отдыхаем уже втроем»: Бузова призналась, что ждет ребенка

06 апреля 2026, 09:31

Младшая сестра Ольги Бузовой Анна ждет ребенка

Анна Бузова с Ольгой Бузовой и мамой (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

37-летняя Анна Бузова объявила о своей беременности. Блогер в своих соцсетях опубликовала снимки с округлившимся животиком во время отдыха со своим возлюбленным Константином.





Девушка призналась, что этот отпуск для пары особенный.





«Впервые за 18 лет мы отдыхаем уже втроем», — написала знаменитость, сопроводив пост соответствующими фотографиями.