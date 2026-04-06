«Мы отдыхаем уже втроем»: Бузова призналась, что ждет ребенка
Младшая сестра Ольги Бузовой Анна ждет ребенка
37-летняя Анна Бузова объявила о своей беременности. Блогер в своих соцсетях опубликовала снимки с округлившимся животиком во время отдыха со своим возлюбленным Константином.
Девушка призналась, что этот отпуск для пары особенный.
«Впервые за 18 лет мы отдыхаем уже втроем», — написала знаменитость, сопроводив пост соответствующими фотографиями.
Анна Бузова — популярная предпринимательница и экс-участница скандального проекта, где цель каждого участника — построить свою любовь. Хотя карьера россиянки в «Доме-2» не сложилась, за ее жизнью следят журналисты и многочисленные фанаты. Загадочностью и нераскрытыми тайнами в личной жизни сестра Ольги Бузовой только подогревает интерес общественности к своей персоне.