«Испытание славой не пройдет бесследно»: Психоаналитик раскрыла главную опасность громкого успеха Вани Дмитриенко

15 июня 2026, 14:50

Психоаналитик Смолярчук: Ваня Дмитриенко может резко упасть со своего олимпа

Ваня Дмитриенко (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актриса Юлия Пересильд открыто поделилась переживаниями о судьбе молодого артиста Вани Дмитриенко, подчеркнув двойственность его нынешнего жизненного этапа. Она отметила, что сейчас молодой исполнитель и возлюбленный ее дочери проживает знаменательные, но в то же время крайне непростые годы — все из‑за стремительно нахлынувшей популярности.





Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что в 20 лет сегодня человек очень молод и незрел психикой, но к взлёту на «олимп шоу-бизнеса» Ваня был подготовлен морально своими родителями и продюсерами.





«У него в семье есть прямой доктор — врач-психиатр. Думаю, продюсеры помогали, которые не просто готовят человека к стрессовым ситуациям, но и учат быть устойчивым к нахлынувшей внезапно славе. Потому что действительно молодому человеку с неустойчивым, нестабильным либидо очень сложно выдерживать соблазны. Хотя Ваня не производит впечатления сексуального мачо, наделенного огромным количеством мужских гормонов. Вряд ли он сильно страдает от популярности, он умеет справляться и регулировать свое влечение. Но соблазны, которые действительно искушают человека», — объяснила эксперт.

«Их сценарная разработка влюбленной пары Ромео и несовершеннолетней Джульетты подогревает публику молодежи. Для Вани испытание славой пройдет не бесследно. Скорее всего, он немножко деморализуется. Я надеюсь, что ему помогут родители встать на нужные рельсы нравственности и морали. А вот главные испытания будут с финансовой нагрузкой, потому что Ваня заработал огромные, колоссальные, космические гонорары. И родители тоже должны быть с ним рядом в этот момент, обучить его финансовой грамотности», — отметила Смолярчук.

«В этом случае Ване нужно помочь аккуратно снизиться, чтобы не почувствовать себя брошенным, раненым, упавшим. Потому что самое страшное, конечно, это удержаться на олимпе шоу-бизнеса, не потеряв чувство собственного достоинства, чтобы потом всю жизнь не лечить эту рану. Самое главное, чтобы рядом с Ваней были люди, которые дадут ему понимание того, что восхождение может не случиться, что он резко может упасть как использованный расходный материал», — резюмировала собеседница.