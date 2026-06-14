«Лайков больше»: Юрий Лоза сравнил Ваню Дмитриенко с осьминогом-предсказателем Паулем

14 июня 2026, 05:42

Юрий Лоза сравнил Ваню Дмитриенко с осьминогом-предсказателем Паулем

Юрий Лоза (Фото: РИА Новости / Сергей Мамонтов)

Певец Юрий Лоза признался, что не знаком с творчеством молодого артиста Вани Дмитриенко. Так музыкант ответил на вопрос о том, сможет ли 20‑летний исполнитель когда‑нибудь собрать стадион «Лужники».





В беседе с «КП» Лоза раскритиковал практику оценки популярности артистов через количество лайков и подписчиков в соцсетях. В качестве ироничного примера он привёл осьминога Пауля — моллюска, который «предсказывал» исходы футбольных матчей чемпионатов мира.



«Вы говорите про человека, которого я вообще не знаю. Мне когда начинают говорить, что сколько у него там лайков, сколько подписчиков. Я всё время привожу фразу, что был тогда предсказатель футбольных матчей осьминог Пауль. У него было подписчиков и лайков больше, чем у любых Вань Дмитриенко», — заявил Лоза.