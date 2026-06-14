Татьяна Буланова вступилась за Ваню Дмитриенко после критики Юрия Лозы

14 июня 2026, 22:17

Буланова уверена, что Дмитриенко способен собрать концерт в «Лужниках»

Ваня Дмитриенко (Фото: Instagram* / @dmitrienko_vanya)

Певица Татьяна Буланова поддержала Ваню Дмитриенко на фоне критики со стороны Юрия Лозы. Артистка выразила уверенность, что молодой исполнитель вполне способен собрать полный стадион «Лужники». Об этом сообщает «КП».





Поводом для обсуждения стали слова Лозы, который усомнился в популярности Дмитриенко и заявил, что даже не знает такого артиста. Поэт-песенник отметил, что количество подписчиков и лайков не является показателем настоящего успеха.



Буланова с такой оценкой не согласилась. По её словам, Ваня уже доказал свою востребованность у публики крупными концертами в Санкт-Петербурге.





«Я думаю, что у Вани получится собрать "Лужники", потому что, по крайней мере, в Петербурге он собрал два "Ледовых дворца", и это здорово. Чем "Лужники" хуже?» — заявила певица.